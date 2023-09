Werviks Team2030 opent campagne, Bert Verhaeghe spreekt ambitie uit: “Ga opnieuw voor burgemeesterschap!”

Team2030, de vroegere stadslijst van Wervik bestaande uit Open VLD, Groen en Positief Project, organiseerde op zondag 24 september hun jaarlijkse BBQ. Federaal volksvertegenwoordiger en Brugs schepen Jasper Pillen was een van de gasten en speechte ook. Bert Verhaeghe voorzag het welkomstwoord en maakte daarin duidelijk dat zijn burgemeestersambitie er nog steeds is en dat hij zal aantreden als de lijsttrekker van het team.

In het nieuwe GC Gilwe kwamen zo’n 150 sympathisanten van Team2030 zondag samen voor de Team2030BBQ. “Het was een geslaagde editie met zonnig weer, veel aanwezigen en ook gemoedelijke gesprekken over de lokale politiek,” is Bert Verhaeghe, lijsttrekker en kandidaat burgemeester, positief over het evenement.

“We beschouwen dit evenement als de start van onze campagne. We zijn nu een goed jaar voor de verkiezingen en de lijst begint al serieus vorm te krijgen. Die is voor 90% gevuld, met bekende en ook nieuwe gezichten. Voor de laatste plekken zijn we nog op zoek naar geëngageerde mensen. Ik ben officieel lijsttrekker en ga opnieuw voor het burgemeesterschap.”

Nieuw logo

“Wij willen dat Wervik een groene, ambitieuze en veilige stad is met een sterke lokale economie. Dat zie je ook in de pictogrammen onder ons nieuwe logo, dat trouwens gemaakt is door Lene Vandevyvere uit Geluwe. Een ander belangrijk punt dat we willen maken is dat lokale partijen moeten proberen af te stappen van die enge, lokale partijpolitiek. Wij, Open VLD, Groen en Positief Project, werken sinds 2018 samen onder en dat gaat heel goed.”

Jasper Pillen zakte af naar Geluwe © gf

Brugs schepen Jasper Pillen (Open VLD) was aanwezig op de BBQ en toonde zijn lof voor die samenwerking over partijgrenzen heen. In maart kondigde de Brugse Open VLD trouwens aan dat Open VLD Plus Brugge niet langer onder die naam opkomt, maar ook gaat voor een stadslijst onder de naam VOOR BRUGGE. Op die manier willen de liberalen partijonafhankelijke Bruggelingen aantrekken.