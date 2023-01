Werviks nieuw lokaal bestuur legt andere accenten: diverse investeringen geschrapt

Door de bestuurswissel in mei legt het nieuw bestuur van Vooruit en CD&V duidelijk andere accenten. “We hebben tien miljoen euro investeringen geschrapt”, zegt schepen van Financiën Tom Durnez (CD&V). “Het vorig meerjarenplan was niet afgestemd met de beschikbare middelen, noch de mankracht.”

“We maken bewuste keuzes. Zo schuiven we enkele investeringsprojecten door. Zoals 6 miljoen euro voor een nieuwe polyvalente stadszaal Oosthove en 1,2 miljoen euro voor de herwaardering van het stadsdomein Oosthove na de afbraak van het zwembad.”

Het nieuw stadsatelier nabij de rotonde in de Geluwesesteenweg is ook nog niet voor meteen. Het budget van 600.000 euro schuift ook op. De grond is wel al aangekocht door de stad. Tegen de komst van de technische dienst, groendienst en dienst feestelijkheden was er protest in de buurt.

De renovatie van de bijgebouwen op de jeugdsite d’Arke in de Koestraat is een aanslepend dossier en laat ook op zich wachten. Voor de renovatie is een krediet van 1,6 miljoen euro ingeschreven. “We blijven wachten op de subsidies van het kabinet van Vlaams minister Matthias Diependaele”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “We zaten hiervoor al eens samen met fractieleider Sanne Vantomme van N-VA die het dossier zou verdedigen op het kabinet van zijn partijgenoot.” (ED)