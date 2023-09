Wervik overtrad met Franstalige flyer over de vrijdagmarkt de taalwetgeving

Tijdens de promotie voor de terugkeer begin juli van de wekelijkse vrijdagmarkt naar het belevingsplein de Steenakker verdeelde de stad Wervik in alle brievenbussen van het naburige Komen-Waasten een Franstalige flyer en blijkt dat volgens de taalwetgeving niet kunnen. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kaartte het aan op het einde van de gemeenteraad.

“De ééntalig Franse flyer is een kaakslag voor de vele Vlamingen die nog wonen in Komen en Komen Ten Brielen”, zegt hij. “We ontvingen een klacht en gingen te rade bij het steunpunt Taalwetwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.”

“Volgen het steunpunt Taalwetwijzer heeft de stad de regels overtreden. We dienden geen klacht in omdat het doel nobel was om reclame te maken in onze buurgemeenten voor onze lokale handel en wandel. Ik vermoed dat de dienst er niet bij stilgestaan heeft dat de taalwetgeving van toepassing is om in de Waalse buurgemeente de mensen warm te maken om boodschappen te doen in Wervik. We eisen dat de taalwet strikt wordt toegepast.”

In het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur lezen we letterlijk: “In principe mag een plaatselijke dienst, zoals de stad Wervik, enkel het Nederlands gebruiken bij het verspreiden van een reclamefolder.”

(EDB)