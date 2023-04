Werken voor nieuw ontmoetingscentrum in de kerk van Kemmel gestart

Deze week zijn de werken in de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel begonnen. Eind 2024 komt in de kerk een goed uitgerust ontmoetingscentrum. Het is de eerste kerk in Heuvelland die een herbestemming krijgt. Het dossier werd 10 jaar geleden opgestart.

De herbestemming van de kerk van Kemmel is één van de belangrijkste projecten in deze beleidsperiode maar dan wel met een stevig prijskaartje. “We zien de raming inderdaad stijgen met 500.000 euro en komen nu uit op 2.500.000 euro, de gestegen bouwkosten hebben hier uiteraard ook hun effect, we blijven vasthouden aan zo’n 10% subsidies. De plannen werden ook op wat kleine zaken aangepast om de bouwprijs te drukken , er komt geen sanitair meer op bovenverdieping, geïsoleerde ruimtes werden wat compacter gemaakt en types sanitair werden vereenvoudigd”, aldus burgemeester Wieland De Meyer.

Foyer

Op de buitenkant na kan makkelijk over een complete makeover gepraat worden. “De bestaande daken en de karakteristieke gevels worden maximaal behouden. De hoofdingang wordt toegankelijker door nieuwe glazen deuren. De rechterbeuk wordt een foyer. De midden- en linkerbeuk worden grondig verbouwd tot een kleine zaal met keuken en een grote zaal. Boven de kleine zaal komt de tekenklas. In het hoogkoor komt een afzonderlijke stille ruimte voor de geloofsgemeenschap.”

Of de naam van de Gaper zal behouden blijven zal meegenomen worden in een volgende bijeenkomst met de Kemmelnaars. Alle functies die nu in OC Gaper zitten, zullen in het nieuwe gebouw plaatsvinden, op uitzondering van de balsporten. “Momenteel vinden die toch niet meer plaats in de Gaper, enkel nog omnisport, karate en schoolsport.”

Wat met huidige Gaper?

Wat er met de volledige site rond de huidige Gaper, startend aan de tekenacademie in de Reningelststraat en lopend tot aan het voormalig oud-gemeentehuis in de Polenlaan, zal gebeuren is ook nog niet geweten.

De parochiekerk Sint-Laurentius werd in 1925 weer opgebouwd nadat de kerk in 1918 aan flarden werd geschoten. De Sint-Laurentiuskerk is niet beschermd als monument, maar is wel opgenomen in het inventaris van bouwkundig erfgoed. In de kerk werden de laatste jaren al heel wat activiteiten georganiseerd, zoals kunsttentoonstellingen, lezingen, recepties. In de box werden er tentoonstellingen van het bezoekerscentrum ondergebracht.

De huidige Gaper voldoet niet langer als hedendaags ontmoetingscentrum. “Het hele complex van de Gaper is al oud en huisvestte na de eerste wereldoorlog alle gemeentelijke functies zoals het gemeentehuis, de brandweer, de politie en de post. Na de fusies verdwenen de functies naar het gemeentehuis, en werd de brandweerloods omgebouwd tot ontmoetingscentrum,”, aldus Wieland De Meyer. “Wat we met heel deze site zullen doen staat nog niet helemaal vast, daar maken we werk van eens de werken in de kerk gestart zijn.”