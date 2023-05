Werken van Maarten Schaubroeck en Nick Ervinck krijgen plaats in nieuw stadhuis van Roeselare

Roeselaarse kunstenaars krijgen een plaats in het nieuwe stadhuis van de stad. Daarbij kiest de stad voor twee Culturele Ambassadeurs, Maarten Schaubroeck en Nick Ervinck, om hun ding te doen. De beeldende kunstenaars, allebei met een nauwe band met de Rodenbachstad, maken momenteel kunstwerken in opdracht die het atrium en de binnentuin zullen sieren.

De werken aan het nieuwe stadhuis van Roeselare, het duurzaamste van Vlaanderen, zijn volop aan de gang. Onlangs kon je er tijdens Openwervendag nog een kijkje gaan nemen. Over een jaar zouden de werken afgelopen moeten zijn. Dus wordt er ook al eens nagedacht over de invulling van het stadhuis. Ook over eventuele kunst. “Op zondag 7 mei ging de Openwervendag door. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de voortgang van de bouw van het nieuwe stadhuis te gaan bekijken. De ruwbouw is nog volop aan de gang, maar ongetwijfeld wordt er al gedacht aan de volgende stappen, namelijk de afwerking en de inrichting”, horen we van Liselot De Decker (Open VLD).

“Met Open Vld wensen we hierbij aandacht te vragen voor kunst in het nieuwe gebouw en dan vooral kunst die ook door Roeselarenaars wordt gecreëerd. We kregen het voorstel van een Roeselaarse kunstenaar die een werk ter beschikking wil stellen. Ongetwijfeld zijn er nog geïnteresseerden om werken tijdelijk of permanent tentoon te stellen. Het nieuwe stadhuis lijkt ons hiervoor een ideaal en dankbaar forum. Wat is de visie en eventuele aanpak van de stad omtrent lokale kunst in het nieuwe stadhuis?”

Budget van 125.000 euro

“Het is zo dat we geen wettelijke verplichting hebben om kunst te moeten voorzien, maar we hebben van bij het begin gezegd dat we kunst willen integreren in het project. Daarvoor hebben we een budget voorzien van 0,5 procent van de totale kost, van de 25 miljoen. Dat is het quota dat de Vlaamse overheid zelf”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

“Dat betekent in totaal 125.000 euro. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Je kan bureaus of experten aanstellen, maar dan ben je al een deel van je geld kwijt. We hebben naar objectieve parameters gezocht en kwamen zo bij onze Culturele Ambassadeurs terecht. Daarbij kwamen Nick Ervinck en Maarten Schaubroeck naar voor. We denken er bijvoorbeeld aan om een werk van Maarten in de binnentuin te plaatsen. De opdracht is gegeven, momenteel zijn de kunstenaars volop bezig met de uitwerking.”

Erkenning

Voor Nick Ervinck, beeldend kunstenaar met internationale weerklank, is het cultureel ambassadeurschap een erkenning in eigen streek. “Ik vind het een eer om een werk te mogen creëren voor de stad waarin ik geboren ben en ik veel beleefde.” Bovendien is hij niet aan zijn proefstuk toe wat kunst in de openbare ruimte betreft. Bezoekers van het stadhuis zullen in 2024 vanaf de Grote Markt en in het atrium (de grote bezoekersruimte) een sculptuur van Ervincks hand zien. “Iedereen zou op een of andere manier geprikkeld moeten worden door cultuur. In het stadhuis zullen vele mensen in aanraking met kunst. De toeschouwer zal kunnen kijken naar de sculptuur, en zelf beslissen hoe dat werk binnenkomt. Het werk dat ik voor ogen heb, zal sowieso in het teken van ontmoeting staan. Het wordt een hedendaags stuk dat ook klaar is voor de toekomst.”

“De binnentuin zal een werk in cortenstaal van Maarten Schaubroeck (kunstenaar-ontwerper) prijsgeven, dat bovendien het decor zal vormen voor de trouwceremonies in de binnentuin. “De zone waar het werk komt, moet ontmoeten, samenkomen en verbinden. Dat mag je letterlijk nemen, want er wordt getrouwd binnenkort. Tegelijk moet het stuk verschillende generaties aanspreken en een gevoel van geborgenheid teweegbrengen.”

Forum voor kunst en erfgoed

“Niet enkel het werk van Ervinck en Schaubrouck sieren het toekomstige stadhuis. Ook in het historische stadhuis, in het belfort en in de nieuwe kantoren worden kunst en erfgoed geïntegreerd. Dat is belangrijk voor de Roeselarenaars, zo bleek ook uit de bevraging bij inwoners die de Stad voor de bouw van het stadhuis uitvoerde. Roeselarenaars willen graag dat het historisch stadhuis en belfort in ere hersteld worden en bovendien het verhaal van Roeselare in de kijker zet. Een werkgroep van Stad Roeselare bereidt dit momenteel voor”, besluit Nathalie.