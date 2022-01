Werken Riva-site en verbindingsweg in Dentergem eindelijk gestart, oppositie niet blij: “Verbindingsweg willen we zo veilig mogelijk”

Het heeft de laatste jaren al héél wat voeten in de aarde gehad, maar tijdens het tweede deel van deze legislatuur komt er effectief schot in de zaak: de ontwikkeling van de Riva-site en bijhorende verbindingsweg tussen de Gottem- en Statiestraat kan nu echt starten.

“De hele administratieve procedure is inderdaad achter de rug”, stelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). Meer zelfs: met het archeologisch onderzoek is de eerste fase van de effectieve werken al gestart. Alleen zorgde dat meteen opnieuw voor vertraging.

“Er zijn immers sporen gevonden van een Romeins crematorium. Daarom zal het onderzoek nog een zestal maanden moeten worden verdergezet. Leuk nieuws, maar met een jammerlijke keerzijde dus”, duidt hij. Naast de vertraging zorgen de antieke vondsten ook voor een meerkost voor de stad van 60.000 euro. Niettegenstaande is het volgens Koenraad Degroote nog steeds de bedoeling dat de weg er tegen eind dit jaar zal liggen.

Voldongen feit

En dat is nog steeds niet helemaal naar de zin van oppositiepartij Focus8720. Zij waren immers nooit fan van het tracé, maar staan nu voor een voldongen feit. Dat beseft ook gemeenteraadslid Stefan Bonné (Focus8720). “Die verbindingsweg is een enorme hap uit het gemeentelijk budget en kosten-batengewijs totaal niet te verantwoorden. Maar de meerderheid wilde dat project koste wat het kost gerealiseerd zien en dan kan je als oppositie weinig doen tegen een absolute meerderheid”, stelt hij.

Burgemeester Koenraad Degroote. (foto TM)

Met de partij zullen ze dan ook het geweer van schouder veranderen. “Nu hij er toch sowieso zal komen, zullen we ervoor ijveren dat hij er ook op een zo veilig mogelijke manier komt. Zeker qua veilige inrichting van de weg willen we nog ons steentje bijdragen, want zelfs al staat het plan ons niet aan, kunnen we in het belang van de burger nu maar beter meewerken. We moeten verder”, aldus Stefan Bonné.

Tegenstrijdig

Eens de weg er ligt, zal ook de woon- en kmo-zone langs die verbindingsweg ontwikkeld worden. “Aan de linkerkant van de weg komt een woonzone met een zestigtal woningen, terwijl aan de andere kant een ambachtelijke zone zal komen voor kmo’s”, legt burgemeester Degroote uit. Daarnaast wordt ook de voormalige brouwerij aangepakt. Daar komt een bouwproject voor een dertigtal woningen waarbij de oorspronkelijke gevel verwerkt zal worden in het project.

Gemeenteraadslid Stefan Bonné. (foto TM)

Ook bij die plannen heeft de oppositie zijn bedenkingen. “Jammer dat de groene buffer in het centrum verdwijnt”, geeft Bonné aan. “Naar mijn gevoel heeft men ook een kans gemist om de kmo-zone buiten het centrum te leggen. Men wil de hoeveelheid verkeer in het centrum net verminderen dus een KMO-zone in een centrum leggen lijkt me in dat opzicht nogal tegenstrijdig.”

Hoe dan ook is burgemeester Degroote tevreden. “Het is positief dat er schot in de zaak komt, want dit is hét dossier voor de toekomst van de gemeente. Alleen jammer dat we geen politieke eensgezindheid konden vinden.”

(TM)