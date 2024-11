Welke verkiezingsbeloftes kan Team Ieper waarmaken? “We trekken de kaart van een nette en groenere stad”

De Ieperlingen mogen de komende zes jaar onder meer uitkijken naar de realisatie van het nieuwe zwembad, de herinrichting van Vlamertinge en de terugkeer van Ieper Zingt. Het verkiezingsprogramma van Team Ieper wordt immers ook de basis voor het meerjarenplan. Al blijft het kartel van CD&V, Open Ieper en N-VA ook op veel punten vaag. Wat bijvoorbeeld met de knip op de Grote Markt, de plannen voor de dorpen of de toekomstvisie voor de Kaai?

Geen onderhandelingen in Ieper over een bestuursakkoord. Die werden al lang voor de verkiezingen gevoerd en resulteerden uiteindelijk in het verkiezingsprogramma van Team Ieper, dat nipt de absolute meerderheid behaalde. Toekomstig burgemeester Katrien Desomer bevestigt dat de basis voor het meerjarenplan gevormd wordt door het verkiezingsprogramma. “Momenteel zijn we al volop bezig met de verfijning”, zegt Desomer. “Volgens het verplichte stramien van Vlaanderen worden vanaf begin volgend jaar strategische doelstellingen geformuleerd waaronder dan alle concrete acties worden uitgewerkt.”

In afwachting daarvan is het de moeite waard om dat verkiezingsprogramma onder loep te nemen. Dat bestaat uit acht speerpunten met elk tien voorstellen of ideeën. Niet toevallig is bereikbaarheid het eerste speerpunt. “We willen maximaal inzetten op een bereikbare, leefbare en veilige stad. We streven naar optimale bereikbaarheid voor zowel bewoners als bezoekers met aandacht voor alle vormen van vervoer. We blijven investeren in infrastructuur en kiezen voor slimme mobiliteitsoplossingen”, zegt Desomer.

Verkeersluw centrum

Naast investeren in fiets- en voetpaden en inzetten op de realisatie van de fietsring rond de stad, verklaart Team Ieper dat het een knip op de Grote Markt verder wil onderzoeken. “Onze voorkeur gaat uit naar een knip tussen de Rijselstraat en de D’Hondtstraat. Het uitgangspunt is het verkeersluwer maken van het stadscentrum.”

Programma belooft onder andere op korte termijn cashpunten in Elverdinge en Vlamertinge

Ter vervanging van de grote bussen is Team Ieper vragende partij voor een elektrische shuttlebus die de randparkings met het centrum verbindt. Het idee voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt liet Team Ieper ondertussen varen wegens niet haalbaar, maar het kartel van CD&V, Open Ieper en N-VA wil wel nog steeds meer groen op de wandelzone van de Grote Markt. “We trekken de kaart van een nette en groenere stad. De Grote Markt is daar inderdaad een concreet voorbeeld van. We willen in elk geval verder gaan dan gewoon wat bloembakken zetten.”

Als tweede speerpunt poneert Team Ieper dorpen en wijken. Met Diego Desmadryl heeft Ieper voor het eerst een schepen bevoegd voor de dorpen. “We willen een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn”, zegt Katrien Desomer. “Als mensen elkaar beter leren kennen, ontstaat er meer begrip en wordt elke buurt vanzelf veiliger. Daarvoor rekenen we op ons sterk verenigingsleven. We zetten ook extra in op dorpen en wijken met de opmaak van een dorpenplan en zullen ook werken met een dorpen- en wijkenbudget waarbij inwoners de kans krijgen zelf mee te beslissen over kleinschalige projecten, zoals babbelbanken, kunst in openbare ruimte of een evenement.” Concreet belooft het verkiezingsprogramma op korte termijn cashpunten in Elverdinge en Vlamertinge. “We verwachten hier stappen te kunnen zetten in het voorjaar van 2025.”

Zwembad

Op het vlak van sport en recreatie, het derde speerpunt, wordt de realisatie van het nieuwe zwembad de topprioriteit. “Een goed uitgedokterd masterplan voor de sportsite dringt zich op”, zegt Katrien Desomer. “Niet alleen met verbeteringswerken aan een deel van de bestaande gebouwen, maar ook met het voorzien van voldoende parking en een autovrij centraal plein. Daarnaast worden ook de mogelijkheden tot zwemmen in openlucht onderzocht. Onze voorkeur daarvoor gaat uit naar Dikkebusvijver.”

Op het vlak van natuur en milieu erft het nieuwe stadsbestuur enkele lopende dossiers van de huidige Vooruit-schepenen, zoals het Jan Ypermanpark in Sint-Jan. “Die plannen worden op een doordachte manier verder uitgewerkt”, zegt Katrien Desomer, die eerder al liet vallen dat ze het zoals nu gepland een gigantisch park vindt. “Of het in die grootteorde zal zijn, zal misschien wel eens herbekeken worden.”

Voorts moet bebloeming van het kernwinkelgebied en het plaatsen van extra straatmeubilair Ieper als winkelstad extra cachet geven. Ook het groenonderhoud moet beter. Verder staat in programma dat windmolens met respect voor en in overleg met de omwonenden dienen te worden geplaatst. “Er moet ook rekening worden gehouden met de Unesco-erkenning en de bekende Ieperse skyline”, verduidelijkt Desomer. “De repowering van het bestaande park op de industriezone is absoluut een must, maar ook de grond langs de A19 blijft een optie.”

Een van de meest concrete actiepunten in het verkiezingsprogramma gaat over lokaal dienstencentrum de Kersecorf, dat te klein geworden is. “We gaan op zoek naar de beste locatie voor een vernieuwd open sociaal huis. Het toevoegen van extra functies, zoals kinderopvang en een uitgebouwd antennepunt voor Huis van het Kind, worden in dit project ook onderzocht. Qua locatie gaat onze voorkeur uit naar de Sint-Pieterswijk, waar het huidig dienstencentrum is gevestigd.”

Beleving

Op vlak van openbare werken zijn er enkele grote projecten lopende, zoals de herinrichting van Boezinge. Daarna is Vlamertinge aan de beurt. Ook de herinrichting van de Meenseweg komt weer op de planning. De opwaardering van de Kaai stond zes jaar geleden al in het bestuursakkoord, maar door een gebrek aan actie en resultaten staat het opnieuw in het verkiezingsprogramma. “Hiervoor werken we concrete plannen uit waarbij we oog hebben voor de verkeersveiligheid in de omgeving en inzetten op extra beleving rond de kop van de Vaart, door onder andere het verlagen van de boorden langs de Westkaai. We willen dus op twee sporen werken. Enerzijds het effectief opwaarderen van de buurt door aanpassing van de kaaimuren en meer groen, maar anderzijds is ook het veiliger maken van de omgeving minstens even belangrijk. We ijveren om de kop van de Kaai te verschuiven, zodat we extra ruimte creëren.”