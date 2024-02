Weinig vertrouwen in gemeentebestuur bij Wielsbekenaren: “Gevolg van politiek steekspel”

Een burgerbevraging in Wielsbeke leverde enkele interessante cijfers op. Zo zijn de inwoners erg gelukkig in hun gemeente. Het vertrouwen in het beleid scoort dan weer heel slecht. Dat is wellicht het resultaat van een rondje moddergooien.

“Uit de nieuwe Vlaamse Gemeentemonitor blijkt dat het vertrouwen in ons gemeentebestuur historisch laag is, amper 20 procent. Dat nog maar één op vijf inwoners van onze gemeente vertrouwen heeft in het bestuur verbaast ons jammer genoeg niet”, zegt Jan De Potter van Samen+. “Wout Verheye hield op de laatste gemeenteraad dan ook een warm pleidooi voor een ander soort politiek.”

“Al meer dan een jaar zijn onze inwoners, samen met ons, getuige van een politiek steekspel waarbij voormalige partners elkaar het leven zuur maken en alle middelen geoorloofd lijken. Vertrouwelijke informatie wordt in de pers breed uitgesmeerd. Deontologie is ver te zoeken. Niemand heeft er nochtans baat bij om politiek op zijn smalst te zien. Samen+ distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van dit schouwspel, en wil verder werken op haar elan, waarbij gefocust wordt op de inhoud, zonder daarbij de heikele dossiers uit de weg te gaan. Kan er asjeblieft terug op de bal gespeeld worden, en niet meer op de man? Want enkel zo kan het vertrouwen weer groeien. Enkel zo zullen nieuwe mensen bereid zijn om zich politiek te engageren. Samen+ roept de andere partijen dan ook op om elkaar de komende maanden, die politiek ongetwijfeld zeer gevoelig zullen zijn, met respect te behandelen. Verschillende meningen zijn normaal, dat is democratie, maar stop met die negativiteit en persoonlijke aanvallen. Wij hopen oprecht een andere weg te kunnen inslaan, over alle partijgrenzen heen. Dit is een oproep aan het bestuur”, aldus Jan De Potter.

Reactie bestuur

“Dit is een enquête die gehouden werd nadat TEAM8710 een eigen partij oprichtte”, reageert burgemeester Jan Stevens. “Het is dan ook niet meer dan normaal dat het vertrouwen weg is bij de mensen. De stap van TEAM8710 viel niet in goede aarde. Ik kan alleen bevestigen dat ik mijn uiterste best doe voor onze bevolking, ondanks de aanvallen op mijn persoon. Ik doe al dertig jaar aan politiek, waarbij het vertrouwen van de mensen steeds groot was. Nu zal het wel allemaal zo slecht niet zijn, zeker?”

Een aandachtspunt is volgens de burgemeester dat de loketdiensten niet goed scoren. “Door corona zijn we overgeschakeld naar een systeem met verplicht afspraken maken. Ook na corona hebben we dat verder gezet. Het doet mij wel enorm plezier dat het veiligheidsgevoel in Wielsbeke heel groot is. Die score is bijzonder goed.”

De communicatiecijfers namen een opvallende duik. “Dat komt wellicht door de knip die ingevoerd werd in de Abeelestraat tegenover de Muntestraat, die afgesloten werd en na enkele maanden weer open ging. Die communicatie verliep niet vlekkeloos. Ik ben vooral heel blij dat 85 procent tevreden is in onze gemeente.”

Ook eerste schepen Filiep De Vos van TEAM 8710 ziet dat bij inwoners van Wielsbeke het geluksgevoel groot is. “En daar mogen we fier op zijn”, zegt hij. “Dat het vertrouwen in het bestuur minder is, is een algemene trend. Dat zie je in heel Vlaanderen. We zijn dan ook enkele keren negatief in beeld gekomen, ook met CD&V, die met twee lijsten verder gaat.”

Andere cijfers

In vergelijking met drie jaar geleden is de financiële schuld per inwoner gedaald met 12,8 procent. De bebouwingsgraad is met 3,6 procent gestegen tot 44,5 procent. Het netto-inkomen van de Wielsbekenaar is met 7,7 procent gestegen. De mediaanprijs voor een huis is nu 265.000 euro, een stijging van 6,4 procent. Het restafval per inwoner is gedaald met 3 procent. “We leggen deze resultaten naast onze eigen Burgerpeiling onder 419 inwoners, en gaan hiermee aan de slag bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma. Hierover hoor je snel meer”, aldus Filiep De Vos.

(EL)