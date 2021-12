Weinig antwoorden en heel even commotie: burgemeester in opspraak houdt het kort op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van Moorslede donderdagavond was de verdachte gronddeal van burgemeester Ward Vergote (Visie) het belangrijkste agendapunt. Veel wijzer werd de oppositie niet: de burgemeester hield het bij korte statements en ook het schepencollege wacht het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke belangenvermenging af. Heel even werd het wat bitser: “Voorzitter, ik vraag u hem de mond te snoeren.”

Handelde burgemeester Ward Vergote (Visie) met voorkennis toen hij in 2017 een stuk landbouwgrond van 1,4 hectare in Dadizele aankocht? Nam hij als burgemeester en als eigenaar deel aan officiële besprekingen en vergaderingen over de toekomst van die gronden? En wat wist het schepencollege van Moorslede? Dat waren de drie kernvragen die de oppositie donderdagavond tijdens de digitale gemeenteraad op de burgemeester en schepenen afvuurden.

Lopend onderzoek

Veel antwoorden zijn er niet gekomen. Op de aan hem gerichte vragen van oppositiefractieleiders Sigrid Verhaeghe (Groep a) en Veerle Demeulenaere (N-VA) hield de liberale burgemeester van Moorslede het bijzonder kort. “Ik kan mij niet herinneren aan besprekingen met Midwest of een ander bovenlokaal overleg te hebben deelgenomen met betrekking tot die gronden. In het kader van het lopend onderzoek, waar ik mijn volledige medewerking aan verleen, wens ik hier ook niet verder op in te gaan”, klonk het.

Een tweede poging van de N-VA-fractieleidster leverde meer op, maar ook nu leerden de gemeenteraadsleden weinig bij. “Ik heb de grond gekocht als een langetermijnsinvestering, zoals ik eerder ook in de pers heb verklaard”, gaf burgemeester Vergote aan. “De aankoop – op een openbare verkoop – is ook gebeurd op basis van publieke informatie die op dat moment al tien jaar gekend en voor iedereen toegankelijk was: het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 2007. Daarin stond al dat de Millesteenstraat de enige zoekzone voor ambachtelijke grond in Dadizele kon zijn.”

Langs de Millesteenstraat is vandaag al een ambachtelijke zone, de aanpalende percelen maken deel uit van een RUP om een uitbreiding mogelijk te maken. © Olaf Verhaeghe

“Als u mij vraagt waarom de kopers in 2020 er zoveel geld voor hebben gegeven, moet ik u zeggen dat ik daar alleen maar kan naar raden. Ik heb de grond verkocht zonder enige voorwaarde en kan alleen maar veronderstellen dat de kopers ook het GRS van 2007 hebben gelezen”, aldus de burgemeester.

Even discussie

Toen Ward Gillis, oud-schepen in de vorige legislatuur en vandaag fractieleider voor Pro, daarop wilde tussenkomen, werd het even wat bitser. “Ik wil wat de burgemeester hier zegt, toch even corrigeren. Dat iedereen de toekomst van die zone kon kennen, klopt niet. Het is pas sinds 2014 en de erkenning van Dadizele als hoofddorp dat de mogelijkeden om er ambachtelijk zone te creëren, zijn gegroeid”, zei hij.

De gemeenteraad van Moorslede verliep digitaal, door de coronamaatregelen.

“Er was toch gevraagd om de sereniteit te behouden?”, reageerde burgemeester Vergote daarop. “Ik wens dat u onmiddellijk stopt. Dit is jouw manier van politiek voeren, mensen proberen kelderen, volledig buiten de kwestie van het politieke. Meneer de voorzitter, ik vraag u hem de mond te snoeren.”

Ward Gillis (Pro) © Jan Stragier

“U probeert opnieuw Calimero te spelen”, repliceerde Ward Gillis. “De waarheid mag duidelijk niet aan het licht komen.” In de woordenwisseling die daarop volgde, vielen de woorden van Ward Gillis en Ward Vergote over elkaar. De digitale gemeenteraad was noch voor de raadsleden noch voor het publiek vlot te volgen.

Over de klacht bij de gouverneur

Nadat de rust terugkeerde, richtten de oppositepartijen zich tot schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (Sterk) met concrete vragen over de behandeling van de klacht die bij de gouverneur werd ingediend in april dit jaar. Die klacht van een inwoner wees de dochter van burgemeester Vergote aan als koper van de gronden, een stelling die door het college zelf in een antwoord aan de gouverneur werd betwist.

“Zo was de kous voor de schepenen af?”, vroeg Veerle Demeulenaere van N-VA. “Wij stellen ons daar toch vragen bij. Waarom werd de gemeenteraad niet ingelicht over de klacht, over jullie antwoord of over de beslissing van de gouverneur? En nog: hoe is het antwoord van het college tot stand gekomen? Waren jullie dan zo goed op de hoogte over de handel van de dochter van de burgemeester? Is er bij niemand een belletje gaan rinkelen? Heeft niemand verder nagedacht over waarom iemand zo’n klacht indient?”

Schepen Sherley Beernaert gaf daarop aan dat het college bij het behandelen van de klacht de eigendomstitel in het kadaster heeft nagekeken. “Daaruit bleek dat de dochter van burgemeester Vergote niet de eigenaar was van de grond, wat leidde tot ons antwoord”, gaf ze aan. “Omdat de klacht naar onze mening niet werd ingediend tegen een besluit van het gemeentebestuur of het OCMW, hebben wij als college beslist om die inderdaad niet op de gemeenteraad kenbaar te maken. Dat werd ook zo opgenomen in de notulen.”

Veerle Demeulenaere (N-VA). © Jan Stragier

Schepen Beernaert voegde daarna nog een statement namens haar partij toe aan haar betoog. “Binnen Sterk geloven wij in open en eerlijke communicatie. Ikzelf en alle Sterk-mandatarissen zullen dan ook onze volledige medewerking geven aan het gerechtelijk onderzoek dat werd geopend. Hier en nu gaan we geen verdere antwoorden geven. We wachten het resultaat van het onderzoek af.”

“U verstopt zich”

Die ingeoefende stelling werkte voor N-VA en Pro als een rode lap op een stier. “U dreunt hier een mooi tekstje af, maar een antwoord is het niet”, was Veerle Demeulenaere scherp. “U verschuilt zich achter wettekstjes, artikels en reglementen. U verstopt zich. Op die manier heeft iedereen van het college mee boter op het hoofd. Open communicatie naar de burger toe zou ik na vanavond toch tussen aanhalingstekens zetten.”

Ook Ward Gillis van Pro was niet te spreken over de antwoorden van de schepen. “Heeft het nog zin dat ik mijn vragen stel? U bent niet van plan te antwoorden, als ik het goed heb begrepen. Het artikel 333 van het decreet Lokaal Bestuur is niet zo voor interpretatie vatbaar zoals u hier stelt. Ik vraag me bijvoorbeeld af wat de algemeen directeur van dit alles vindt? Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij akkoord ging. En waarom is de voorzitter van deze gemeenteraad nooit ingelicht over de klacht?”

“Wij verschuilen ons niet”, reageerde Sherley Beernaert. “We gaan eerst het onderzoek van het parket afwachten. Iedereen lijkt te vergeten dat de zaak gerechtelijk wordt onderzocht.”

Glazen bol

Oppositiefractieleider Gillis polste tot slot van de avond nog naar de mogelijke imacpt op de toekomst van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Millesteenstraat. “Was burgemeester Vergote in de periode als eigenaar aanwezig tijdens besprekingen of beslissingen over mogelijke uitbreiding van de ambachtelijke zone? Volgens de informatie van deskundigen die ik sprak, kan de procedure in gevaar komen. Het is niet ondenkbeeldig dat in de toekomst de Raad van State het RUP zal vernietigen door procedurefouten als deze.”

Sigrid Verhaeghe (Groep A) © Jan Stragier

Ook nu hield schepen Beernaert het bij een sec antwoord en verwees ze naar de administratie waar Ward Gillis alle documenten over besprekingen en vergadering kan opvragen. “Ik heb die zelf niet allemaal, u moet die vragen aan de algemeen directeur”, klonk het. “Ik heb ook geen glazen bol voor de toekomst van het RUP. Met verdere vragen kan u zich tot de burgemeester zelf richten.” “We gaan het zo spelen? Oké”, stelde Ward Gillis ietwat cynisch. “Waar een wil is, is een weg.”

Gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle sloot de debatten over de verdachte vastgoeddeal van zijn partijgenoot-burgemeester kort daarna af. “Ik denk dat iedereen zijn volle medewerking zal verlenen aan het gerechtelijk onderzoek, zoals hier vandaag werd aangehaald. Dit alles gaan we niet in de gemeenteraad doen, we laten het over aan de deskundigen van het parket. Wordt vervolgd…”