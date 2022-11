Weinig animo voor proefproject rond statiegeld bij burgemeesters kustgemeenten

In alle kustgemeenten statiegeld op blikjes en flesjes? Wel als het van burgemeester Steve Vandenberghe afhangt. Na een succesvolle piloottest in zijn eigen Bredene stelt hij voor om een gezamenlijk proefproject op te starten met alle kustgemeenten. Maar zijn collega’s blijken allerminst enthousiast.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet eerder al weten dat ze eind dit jaar een beslissing wil nemen over de invoer van een statiegeldsysteem, om uit te rollen tegen 2025. Een positief signaal, maar voor burgemeester en Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe duurt het allemaal te lang. “Ondertussen blijft het zwerfvuil zich wel opstapelen. We mogen de komende maanden en jaren niet gewoon afwachten. Daarom stel ik voor dat we een groot, gezamenlijk proefproject opstarten in al onze kustgemeenten.”

Ruim 80 procent teruggebracht

In Bredene was het pilootproject alvast een succes. Je betaalde in drie strandbars 20 cent extra voor een drankje in blik of plastic flesje. Wie die verpakking, met sticker op, terugbracht kreeg het statiegeld terug. “Meer dan 80 procent van alle blikjes en plastic flesjes werd teruggebracht, met properdere stranden als direct resultaat”, aldus de burgemeester. Hij diende een resolutie in om de lokale besturen te ondersteunen als ze op hun eigen grondgebied al dan niet via proefprojecten een dergelijk statiegeldsysteem ontwikkelen. Het liefst zou hij in heel Vlaanderen dergelijke projecten zien opduiken, met steun van de Vlaamse regering.

Globaal systeem nodig

In Oostende zucht burgemeester Bart Tommelein even bij het nieuwe voorstel van zijn Bredense collega om al volgende zomer een project rond statiegeld te doen met de tien kustgemeenten. “We zijn het er ondertussen over eens dat er op een of andere manier een globaal systeem van statiegeld moet komen. Dit moet door de Vlaamse overheid worden uitgewerkt en niet alleen aan de kust. Het moet ook in overleg gebeuren met Brussel en Wallonië. Het heeft geen zin om een apart statiegeldsysteem aan de kust te hebben. Bredene hanteert een systeem om plastiek terug binnen te brengen in beachbars. Die stap zijn we in Oostende al voorbij. We verbieden gewoon plastiek in beachbars en gaan dus niet in een systeem stappen om in die bars op een geforceerde manier dingen in te zamelen. De verschillen tussen de badplaatsen zijn trouwen ook te groot.”

Statiegeldalliantie

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde betreurt dat dit eerst via de pers wordt gecommuniceerd. “Als voorzitter van de kustgemeenten vind ik dat dit eerst in overleg moet worden besproken. Dat we het zwerfvuil moeten aanpakken is een feit, maar een statiegeldsysteem invoeren, valt onder de bevoegdheden van de Vlaamse regering. Zo’n systeem is alleen maar zinvol als het overal wordt ingevoerd, en volgens een goed uitgewerkte strategie.”

© BELGA

“De Panne was destijds de eerste kustgemeente die zich aansloot bij de Statiegeldalliantie”, reageert burgemeester Bram Degrieck. “Ik ben absoluut grote voorstander van een statiegeldsysteem. De Vlaamse Overheid had het al veel langer moeten doen, maar staat onder druk van de verpakkingsindustrie om dat vooral niet te doen. Je vindt in mij een grote voorstander van statiegeld, maar zie geen heil in het voorstel voor een proefproject zoals dat van de collega in Bredene.”

Slecht voor kleinhandel

“Het invoeren op lokaal niveau is niet zo interessant”, klinkt het in Blankenberge. “In Oostende, Blankenberge of De Panne stappen mensen met flesjes en blikjes in de trein of brengen ze vanuit grootwarenhuizen naar het strand. Daar is geen statiegeld op en dan is het probleem van zwerfvuil ook niet opgelost. Het invoeren van alleen statiegeld aan de kust kan er in tegendeel voor zorgen dat mensen bewust geen drankjes meer kopen lokaal, maar dat ze die voordien meebrengen vanop afstand, omdat ze hier lokaal duurder zouden zijn. En dat is negatief voor kleinhandel.”

Namens Knokke-Heist is ook burgemeester Piet De Groote niet overtuigd. “Vier jaar geleden werd dit voorstel ook al eens gelanceerd. En dat werd dan door mijn voorganger Leopold Lippens afgewezen. Nu is dit nog niet opnieuw ten gronde bekeken in het schepencollege.”

“We moeten dit bespreken en afstemmen op het kustburgemeestersoverleg”, klinkt het in Nieuwpoort. “Het probleem van afval op de vloedlijn doet zich niet zo erg voor bij ons als in Blankenberge of Bredene. We hebben ook een afvalplan dat we de vuilnisbakken tot drie keer per dag legen.”

“Initiatiefjes”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke is resoluut tegen het voorstel. “Wij doen dat niet. Dat moet geregeld worden met een decreet op federaal of Vlaams niveau. Ik heb het zo gehad met al die initiatiefjes. Dat is meer een bezigheidstherapie dan een oplossingsgerichte aanpak. We hebben andere problemen aan ons hoofd.”

“Steve Vandenberghe heeft dit op het kustburgemeestersoverleg recent niet ter sprake gebracht”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw. “Het lijkt me interessanter om zo’n project meteen voor heel Vlaanderen uit te werken, zoals de Vlaamse regering nu toch wel van plan lijkt te zijn. En in Brugge hebben wij ook meer dan een kuststrook in Zeebrugge. We hebben ook nog de stad en alle deelgemeenten. Moet het dan enkel van tel zijn voor die strook in Zeebrugge? Zo’n eenvoudig systeem is dat trouwens ook niet.”

Reclamestunt

“Dat is een belachelijk voorstel”, is tot slot te horen in De Haan. “Steve Vandenberghe heeft dat nooit voorgesteld op het kustburgemeestersoverleg. Op Vlaams niveau is minister Zuhal Demir bezig met een regeling en dat ziet er niet slecht uit. Dit is een reclamestunt van burgemeester Vandenberghe. Voor het statiegeldsysteem verwijst men altijd naar andere landen om te tonen hoe het daar wel werkt. Maar er is geen enkel ander land, waarbij ze PMD-zakken hebben, waar ze het afval bijna gratis aan huis komen ophalen. Als wij dan statiegeldsysteem invoeren zoals bij hen bovenop die PMD-zak is dat niet handig. De PMD-zak moet blijven bestaan. Wacht het Vlaams overleg toch eens af en bekijk wat er uit komt voor je allerlei ballonnetjes gaat oplaten.” (CJ/EFO/MVO)