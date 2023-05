‘Weggegooid’ Christusbeeld verhit opnieuw gemeenteraad De Panne

Het was schepen Wim Janssens in het verkeerde keelgat geschoten dat enkele raadsleden van de DAS-oppositie liever via de pers en de sociale media aandacht zochten voor het feit dat het eeuwenoude Christusbeeld uit de Sint-Pieterskerk op het stort was beland, in plaats van initiatief te nemen om het kruisbeeld te redden. De schepen liet algemeen directeur Wim Jonckheere een intern onderzoek instellen. “Dit is politiek van het laagste allooi”, klinkt het.

In het persbericht staken de oppositieleden uit De Panne een beschuldigende vinger uit naar het gemeentebestuur dat volgens hen roekeloos en respectloos om zou gaan met kerkelijk erfgoed. Wim Janssens zette de heikele kwestie op de agenda van de gemeenteraad. “Sedert die bewuste zondag (23 april) hebben we ons onthouden van alle commentaar en verklaard pas te zullen reageren na het interne onderzoek van de algemeen directeur. Dat onderzoek werd gebaseerd op gesprekken met alle 14 betrokken medewerkers en op vastgestelde feiten. Voor mij is de voornaamste conclusie dat er geen sprake is van kwaad opzet, noch vanuit het beleid, noch vanuit onze technische diensten. Er is enkel sprake van een aantal opeenvolgende misverstanden binnen onze technische diensten. Dat is geen reden om iemand publiekelijk te schande te maken. Het belangrijkste is om eruit te leren en gepast te reageren. Onze teamlead technische diensten heeft op eigen initiatief contact genomen met de pastoor en zijn excuses aangeboden. Onze pastoor was heel begripvol en apprecieerde de excuses. Voor mij is dit ‘case closed’.”

Politiek spel

“De algemeen directeur had geen opdracht om uit te zoeken hoe de bewuste foto’s bij de oppositie terechtkwamen en wat ze er voorts mee gedaan hebben. Wie de foto’s heeft genomen weten we niet. Het is duidelijk dat de onbekende fotograaf er zich bewust van was dat er iets niet klopte. In plaats van dat te melden aan een leidinggevende of aan het bestuur, werden de foto’s doorgestuurd naar de oppositie. Waar we wel iets over kunnen zeggen, is wat de oppositie níét heeft gedaan met de foto’s. Ze hebben niet onderzocht wat er echt aan de hand was. Ze hebben geen poging gedaan om erger te voorkomen. Ze hebben niemand van het bestuur op de hoogte gebracht. Ze hebben in hun communicatie ook geen locatie aangegeven waar we het beeld konden vinden. We hebben dat zelf moeten achterhalen.”

“Dat toont aan dat ze geen enkele intentie hadden om het beeld te redden. Hun enige intentie was om van dit ongelukkige voorval een politiek spel te maken en er zelf voordeel uit te halen. Hierbij hebben ze onze medewerkers van de technische dienst meegesleurd in de negatieve berichtgeving. Het is onaanvaardbaar dat die mensen in een zeer negatief daglicht werden geplaatst, ze voelden zich aangevallen. Deze hele heisa was helemaal niet nodig. DAS heeft politiek willen scoren en nagelaten om te zorgen dat het beeld werd gered. Het wordt tijd dat jullie excuses aanbieden, aan onze medewerkers van de TD, en bij uitbreiding aan de volledige organisatie en de gemeenteraad!”

Respect tonen

Maar in plaats van excuses aan te bieden gooide DAS-raadslid Christophe Delrive nog olie op het vuur: “Er is toch een cultuurcoördinator die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd en die had ingezet kunnen worden! Onze enige bekommernis was: respect tonen voor ons erfgoed! En wat hebben jullie gedaan toen er op de sociale media meermaals melding werd gemaakt dat er schade was aan een van de beelden van De Loose? Nu is het helemaal kapot!”

Dat was voor Wim Janssens de spreekwoordelijke druppel: “Dit is politiek van het laagste allooi! Je doet nu weer precies hetzelfde in plaats van je excuses aan te bieden! Blijf bij de feiten! Wat het beeld van De Loose betreft: er werden specialisten ingeschakeld en de herstellingswerken waren al in gang gezet, maar toen hebben vandalen het verder toegetakeld!” Christophe Delrive hield voet bij stuk: “Het is toch niet zo moeilijk om erfgoedstukken deftig in te pakken met beschermende folie als je ze verhuist? Trouwens, als we dit feit niet hadden bekendgemaakt, en we over een jaar gevraagd zouden hebben waar het beeld naartoe was, dan zou het antwoord waarschijnlijk zijn geweest: ‘het is verloren’!”