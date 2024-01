“We willen weer grootste worden”: CD&V lanceert vijf nieuwe namen voor verkiezingen in Maldegem

Nadat een paar maanden geleden al bekendgemaakt was dat huidig burgemeester Koenraad De Ceuninck de CD&V-lijst zal trekken in Maldegem en schepen Valerie Taeldeman lijstduwer wordt, lanceerde de partij tijdens haar nieuwjaarsontbijt vijf nieuwe namen waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt.

“Een eerste naam is die van Danté Basslé (19), een tweedejaarsstudent politieke wetenschappen aan de universiteit van Gent, die hoofdanimator is bij Speelpleinwerking Oranje Maldegem en op de Maricolen voorzitter van de leerlingenraad was”, vertelt partijvoorzitter Patrice Timmerman. “De tweede kandidaat is Koen Geerinckx (52), kaderlid bij de firma Brose, die in Gent onderdelen maakt voor Volvo. Hij is lid van het programmatiecomité van Den Hoogen Pad en al enkele jaren bestuurslid bij CD&V Maldegem.”

“De derde kandidaat is Bart Keerman (38), die aan de slag is bij matrassenbedrijf Van Landschoot langs de Aalterbaan. Hij is afkomstig uit Beernem, maar woont al twaalf jaar in Maldegem. De vierde kandidaat is Els Martens (52), die jarenlang uitbaatster was van de Aveve-winkel langs de Brugsesteenweg in Maldegem en nu bij Aveve Blankenberge werkt. Ze is secretaris van de Bedrijfsgilde Maldegem-Adegem en actief in het team van Kom op tegen Kanker Maldegem.”

“Ten slotte stelden we ook nog Fabian Minnebo (58) voor. Hij was vroeger aan de slag bij elektrozaak Ysebaert en is nu algemeen onderhoudstechnicus bij de Meetjeslandse scholengroep GO! Op tal van evenementen in groot-Maldegem is hij een graag geziene gast.”

Ploeg samenhouden

“Twee jaar geleden kreeg ik van onze fractie de kans om burgemeester te worden van onze prachtig gemeente”, sprak burgemeester De Ceuninck zijn partijgenoten en achterban toe. “Het is voor mezelf een heel bijzondere ervaring geweest. Het was zeker niet altijd gemakkelijk. Zo moet je een ploeg samenhouden, een luisterend oor bieden aan velen, tegelijk jezelf blijven en een beleid trachten uit te bouwen.”

“Ik denk te mogen zeggen dat ik gegroeid ben in die rol, en ben er meer dan ooit klaar voor om ook in de volgende legislatuur dit mandaat op te nemen. Het moet onze ambitie zijn om weer de grootste partij van Maldegem te worden en het bestuur van onze gemeente verder in handen te nemen. Met de steun van een schitterende ploeg moet dat lukken.”