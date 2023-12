“We staan altijd ten dienste van onze inwoners”: feest voor halve eeuw afvalintercommunale IVIO

Intercommunale IVIO viert de 50ste verjaardag. In vijf decennia is de wereld van de afvalinzameling en -verwerking totaal veranderd, maar de intercommunale hield zich goed staande en gaat nu nog prat op een uitstekende service die het garandeert voor de ruim 125.000 inwoners in hun gebied.

Begin jaren 70 zagen de afvalintercommunales het levenslicht, in 1973 – nog voor de gemeentefusies – ging IVIO van start. Daarvoor voorzagen al die gemeentebesturen zelf in de ophaling van het afval. Elf gemeenten maken 50 jaar later nog deel uit van IVIO: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt. In 1976 opende in Izegem ook de verbrandingsoven, in die tijd de eerste in West-Vlaanderen. In 1993 moest die de deuren sluiten, de strengere wetgeving i.v.m. uitstootgassen lag daarvan aan de basis. In datzelfde jaar, dus ondertussen 30 jaar geleden, werden de eerste drie recyclageparken – toen nog betiteld als containerparken – door IVIO overgenomen: Izegem, Tielt en Meulebeke. De andere gemeenten zouden later volgen, Oostrozebeke zou in 2010 het rijtje sluiten.

Grotere PMD-zakken

In 1997, na de ontmanteling van de verbrandingsoven, werd IVIO een gemengde intercommunale. Er werd immers gekozen voor een privépartner voor de ophaling en afvoeren van het afval. Dat was in eerste instantie Sonneville. Door de omvorming van IVIO tot gemengde intercommunale werd Ecowest, dat toen bestond uit Dekeyser en Watco (dat intussen Sonneville had overgenomen), opgericht. Dat was de structurele partner die instond voor zowel de huis-aan-huis inzameling en voor de afvoer en vermarkting van de op het recyclagepark ingezamelde afvalstoffen. In het management van IVIO zit nu geen privépartner meer. Alle 45 mensen die voor IVIO werken staan ook op de payroll van de intercommunale. IVIO werkt nu samen met Ecowest 2.0., waar Dekeyser en Veolia deel van uitmaken, voor de inzameling van het afval.

De afvalwereld is in die vijf decennia natuurlijk grondig veranderd. IVIO staat niet enkel in voor het huis-aan-huis ophalen van het restafval, ook PMD, papier en karton, groenafval, grofvuil en asbest. Ook de glasbollen, textielcontainers en de elf recyclageparken worden beheerd door IVIO. In 2026 komt daar nog de verplichte ophaling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) bij, maar in eerste instantie blijft IVIO inzetten op thuiscomposteren. Nog nieuws is dat er voortaan grotere PMD-zakken ter beschikking zullen zijn (90 liter, naast die van 60 liter, red.). De uitbreiding van de materialen die in de PMD-zak mochten, zorgt er immers voor dat er per IVIO-inwoner 24 kg PMD werd ingezameld. Dat zorgt er ook voor dat het restafval per inwoner met 9 kilogram daalde, van 147 naar 138 kg (cijfers 2022).

Asbestproblematiek

In die 50 jaar zijn al heel wat voorzitters en directeurs gepasseerd. De voorzitter is op dit moment Dries Dehaudt (Izegem). “Ik maakte nog maar vijf van 50 jaar mee, maar misschien wel het belangrijkste vind ik dat we er in slagen onze bewoners een goede service te bieden.” Ondervoorzitter Danny Bossuyt (Meulebeke), actief in de Raad van Bestuur sinds 1995, benadrukt dat transparantie een kenmerk van het IVIO-huis is: “Alle elf gemeentes hebben perfect zicht op de interne werking én op het financieel beleid. Kenmerkend is ook de goeie verstandhouding en groepsgeest die de 11 gemeenten uitstralen, om IVIO steeds een moderne en duurzame wending te bezorgen, ten dienste van de inwoners. Voorbeeld hiervan is de aanpak en gerealiseerde uitrol om de asbestproblematiek aan te pakken.”

De gemeentes dragen bij volgens een aantal parameters. Het aantal inwoners is daarbij natuurlijk het meest doorslaggevend, maar ook de oppervlakte van de gemeente en dus de tijd dat de ophaling in beslag neemt speelt daarin mee. “Het restafval wordt afgevoerd naar verschillende verbrandingsovens. In West-Vlaanderen zijn er na het verdwijnen van Izegem en later Knokke nog drie: Brugge, Roeselare en Harelbeke. “In functie van prijs en beschikbaarheid voeren we het meest uit naar Roeselare en Brugge. Uiteraard is onze eerste doelstelling om zoveel mogelijk selectief in te zamelen en dus het percentage afval dat niet gerecycleerd kan worden en dus naar de verbrandingsoven gaat te beperken”, zegt secretaris Rudi Neirynck.

Feest t’ Hoornaerts

Algemeen directeur Cindy Coucke vraagt nog extra respect voor de parkwachters. “Onze mensen beogen de bezoekers zo goed mogelijk te helpen. Het is geen eenvoudige job. Iemand die naar het recyclagepark komt, wil liefst zo snel mogelijk veel materiaal kwijt en dat het liefst gratis. Maar onze parkwachters dienen natuurlijk te controleren of dit gebeurt volgens de opgelegde regels.”

Op 11 december staat in Kachtem bij t’Hoornaerts het feest voor een halve eeuw IVIO gepland. “Daarbij nodigen we heel wat mensen uit die in al die jaren hebben bijgedragen tot de werking van IVIO. Van (oud-)burgemeester tot de compostmeesters en niet te vergeten onze eigen mensen. We willen er vooral een tof moment van maken. Karel Declercq komt er optreden, dus het zal allesbehalve een saaie bedoening worden”, besluit communicatiemedewerker Lieselot De Wulf.