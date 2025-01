“We moeten weer trots durven te zijn op onze stad”: Lise-Marie Platteau (29) is jongste schepen in college Harelbeke

Lise-Marie Platteau treedt tijdens deze legislatuur aan als schepen in Harelbeke namens team harelbeke. Ze neemt een breed pakket aan bevoegdheden onder haar hoede: toerisme en citymarketing, cultuur, bibliotheek, communicatie, participatie, personeel en interne organisatie. Haar benoeming is het – voorlopige – hoogtepunt van een politieke reis die zes jaar geleden onverwacht begon.

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek”, begint Lise-Marie. “Tijdens mijn rechtenstudies aan de UGent ging ik soms naar politieke debatten, wat op die leeftijd niet vanzelfsprekend is. Maar de echte aanleiding kwam onverwacht. Mijn broer en vader waren naar een eetfestijn van Open VLD Harelbeke geweest. Kort daarna stonden Michaël Vannieuwenhuyze en André Vanassche bij ons thuis met de vraag of ik me kandidaat wilde stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.”

Hoewel ze twijfelde wegens de mogelijke impact op haar beginnende carrière als advocaat, besloot ze de sprong te wagen. “Tot mijn verbazing haalde ik meer voorkeurstemmen dan gedacht. We gingen van één naar vijf zetels en ik werd rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad. Het was een heel nieuwe wereld die voor me openging.”

Actief oppositiewerk

In de voorbije zes jaar maakte Lise-Marie indruk als een rationeel en constructief oppositielid. “Ik heb veel geleerd en ben meer en meer tussenkomsten gaan doen, altijd met een constructieve insteek. Onze fractie voelde echt als een familie. Cedric Van Den Bussche en ik waren de ‘kinderen’, Nancy Debeerst en Wouter Bouckaert onze ‘ouders’, en André Vanassche onze opa”, lacht ze.

Maar het overlijden van Wouter Bouckaert, ongeveer twee jaar geleden, was een zware klap. “Hij was ziek, maar we waren er allemaal van overtuigd dat Wouter er weer bovenop zou komen. Zijn overlijden kwam onverwacht en heeft ons allemaal diep geraakt. Tijdens de verkiezingen moest ik vaak aan hem denken. Hij zou zo blij geweest zijn met onze overwinning.”

Een nieuwe uitdaging

De oprichting van team harelbeke was hét sleutelmoment in de Harelbeekse campagne. De samenwerking tussen Open VLD en CD&V bleek een schot in de roos te zijn. “De eerste gesprekken werden gevoerd door André, Hannes Byttebier en Wouter. Na het overlijden van Wouter kwam ik in de kern terecht. Het idee van een gezamenlijk project ontstond omdat we merkten dat we grotendeels dezelfde visie deelden. Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen: met 17 van de 29 zetels hebben we een solide basis om aan Harelbeke te bouwen.”

Als schepen wil Lise-Marie focussen op communicatie en participatie. “Burgers hebben recht op transparantie over wat er wordt beslist, vooral bij grote dossiers. We willen hen ook meer betrekken met allerhande bevragingen.” Daarnaast staan er op cultureel vlak grote plannen op stapel op korte termijn. “Op 1 februari is er de Dag van het Woord, waar ik als jongere zelf nog aan deelnam via de ballet- en zangles. De cirkel is rond. Eind februari vieren we ook het 50-jarige bestaan van cultureel centrum Het Spoor. Er staan heel wat activiteiten op het programma. Het voelt bijzonder om nu als schepen verantwoordelijk te zijn voor deze evenementen.”

Evenwicht

Bij toerisme wil ze een frisse wind laten waaien. “De slogan ‘Oarelbeke Weireldstad’ heeft zijn tijd gehad. Het is belangrijk dat we opnieuw trots worden op onze stad. We hebben zoveel te bieden: De Gavers, onze ligging aan De Leie, de wekelijkse markt op donderdag, bloeiende horecazaken, en elke deelgemeente heeft haar eigenheid/identiteit. Misschien kunnen we werken met ambassadeurs die dit verhaal uitdragen”, gaat Lise-Marie voort.

De combinatie van haar werk als advocaat gespecialiseerd in hr-recht en haar nieuwe rol als schepen is uitdagend. “Ik heb inderdaad getwijfeld toen ik werd gevraagd om schepen te worden, want ik doe mijn werk als advocaat echt heel graag. Maar ik ben blij dat ik de stap heb gezet. Het is een zoektocht naar een nieuwe balans, maar ik ben benieuwd wat het schepenambt me zal brengen.”

“Ik ben benieuwd wat het schepenambt me zal brengen”

Ze dankt veel aan haar politieke mentoren. “André Vanassche en Michaël Vannieuwenhuyze zijn er altijd om me te begeleiden. Zij hebben me in de politiek gebracht, en ik kan hen alles vragen.”

Met haar frisse ideeën en dynamische aanpak is Lise-Marie klaar om haar stempel te drukken op Harelbeke. “We hebben als team harelbeke een fenomenale score behaald, en nu willen we die (hoge) verwachtingen waarmaken”, besluit ze.