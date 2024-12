“We moeten weer samen in dialoog gaan”: Nieuwe Kuurnse gemeenteraad geïnstalleerd in een overvolle raadzaal

Onder grote belangstelling werd maandagavond de nieuwe Kuurnse gemeenteraad geïnstalleerd in een bomvolle raadzaal. De ceremonie werd geleid door de zittende voorzitter van de gemeenteraad, Chris Delneste (Burg+), die de installatievergadering vlot en ordelijk in goede banen leidde.

Het eerste punt op de agenda betrof de officiële goedkeuring van de definitieve verkiezingsuitslag. Vervolgens legden alle 23 verkozen gemeenteraadsleden de eed af. Voor sommige nieuwkomers was het even wennen aan hun nieuwe omgeving. Ook voorzitter Chris Delneste vernieuwde zijn eed, onder het toeziend oog van het oudste raadslid, Marc Plets (Burg+).

Nieuwkomers

De gemeenteraad telt een aanzienlijk aantal nieuwkomers, waaronder Lukas Lannoo (Burg+), met 22 jaar het jongste raadslid. Ook Céline D’Halluin (Burg+), Greta Verhaeghe (Burg+), Johan Schietgat (Burg+), Sarah Stamper (Burg+), Lotje Verschaete (N-VA), Nancy Parmentier (N-VA) en Emma Bernolet (Groen) namen voor het eerst hun plaats in.

De vergadering verliep in een gemoedelijke sfeer, maar de oppositiebanken lieten ook van zich horen. Tom Leece herinnerde het nieuwe bestuur aan de beloftes die tijdens de verkiezingscampagne waren gemaakt. Jeroen Dujardin (N-VA) stelde dat zijn partij zal blijven werken aan een levendig Kuurne.

“Het is onze taak om de binding met de inwoners niet te verliezen” -Burgemeester Francis Benoit

Burgemeester Francis Benoit, die aan zijn derde ambtstermijn begint, stond in zijn toespraak stil bij de inzet van alle 92 kandidaten. “Wie zijn nek uitsteekt voor onze gemeente verdient alle steun. In mijn derde termijn als burgemeester wil ik weer leren. De gemeenteraad moet anders. Gedaan met enkel de verlichte en inhoudsloze punten. We moeten weer in dialoog en kunnen spreken over vele zaken. Met deze vernieuwde en jonge ploeg heeft Kuurne een gemeenteraad om trots op te zijn. Ik nodig de oppositie uit om mee te bouwen aan een plus voor Kuurne. En ook voor de inwoners willen we meer participatie en betrokkenheid, want velen kwamen niet stemmen. Het is onze taak om de binding met hen niet te verliezen.”

Historisch moment

Opvallend detail tijdens de ceremonie: Francis Benoit legde de eed af met drie vingers in de lucht, verwijzend naar zijn derde opeenvolgende legislatuur als burgemeester. Dit is bijna uniek in Kuurne; alleen wijlen burgemeester André Deylgat ging hem hierin voor in de afgelopen honderd jaar.

WVL_kiest_V