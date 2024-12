“We moeten spaarzaam omgaan met onze schaarse open ruimte”: Danny Metsu is nieuw gezicht in Iepers schepencollege

Danny Metsu was al voorzitter van de Ieperse afdeling van boerenvereniging ABS Ieper toen hij in 2018 als onafhankelijke kandidaat op de lijst van Open Ieper debuteerde. Een korte passage in de gemeenteraad en nieuwe verkiezingen later wordt hij al meteen tot schepen gebombardeerd.

Danny Metsu (56) is afkomstig uit Vlamertinge en runt er al meer dan dertig jaar een landbouwbedrijf in de Brandhoek. Hij is gehuwd met Ann Sohier en samen hebben ze drie kinderen. Ondertussen zijn er ook al vijf kleinkinderen. Nadat ook zijn dochter en haar man mee in het landbouwbedrijf zijn gestapt, verhuisde hij naar Ieper.

Politieke laatbloeier

In landbouwmiddens was Danny Metsu al bekend als een geëngageerd persoon. Zo zetelde hij al in de provinciale landbouwkamer, is hij ondervoorzitter van Ingro cvba en voorzitter van ABS Groot-Ieper. Maar in de Ieperse politiek is hij een relatief nieuw gezicht. Pas op 50-jarige leeftijd nam hij voor het eerst deel aan de verkiezingen.

“Omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met de stem van de gewone mens stapte ik in de politiek”

“Ik ben in 2018 als onafhankelijk kandidaat in de politiek gestapt omdat naar mijn aanvoelen er onvoldoende rekening werd gehouden met de stem van de gewone mens”, vertelt Danny. “Vooral het gemis aan begrip voor de bewoner van het buitengebied stootte me tegen de borst. Ik was toen al in het bestuur van ABS betrokken en ook bestuurslid van de coöperatieve vereniging voor groententelers Ingro. Via die kanalen had ik al zicht op wat vooral beter moest.”

In zijn eerste verkiezingen behaalde hij van op de negende plaats op de lijst van Open Ieper 617 voorkeursstemmen, net onvoldoende om in de gemeenteraad te zetelen. Als eerste opvolger mocht hij wel aanschuiven aan de tafel van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Daar leerde ik veel bij rond sociale zaken”, zegt Danny. “Maar anderzijds kon ik tijdens de vele vergaderingen ook al mijn visie meer bekend maken.”

Woelige jaren

Toen Isabelle Duquesne (Open Ieper) ontslag nam uit de gemeenteraad, mocht Danny Metsu haar vrijgekomen zetel inpalmen. “Zo leerde ik nog meer het reilen en zeilen kennen van ons stadsbestuur. Het waren wel woelige jaren met uitschieters zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis… Toch bleef het me boeien. Het was ook een heel goeie leerschool met het oog op de toekomst.”

Het smaakte alvast naar meer. Metsu twijfelde dan ook niet om op 13 oktober zich opnieuw kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Hij stond op de zeventiende plaats op de kartellijst Team Ieper. Met 690 naamstemmen haalde hij de tiende beste score. Dat was ruim voldoende voor een van de zeventien zetels van Team Ieper in de gemeenteraad, maar blijkbaar ook voor een schepenmandaat.

“Toen ik de kans kreeg om een schepenmandaat op te nemen, heb ik die met beide handen gegrepen. Al gauw was er overeenkomst over de verdeling van de bevoegdheden. Het is voor mij een heel boeiende uitdaging de bevoegdheden ruimtelijke planning, vergunningen- en woonbeleid voor mijn rekening te mogen nemen. Het zijn allemaal belangrijke domeinen waarin veel op ons afkomt. Denk maar aan het vastleggen van zowel woonuitbreidingsgebieden als nieuwe industrieterreinen.”

Kop van de vaart

Ook de ruimtelijke planning voor de nieuwe scholencampus van de Sint-Maartensscholen langs de Veurnseweg behoort tot zijn bevoegdheden. “Maar ook de vernieuwing van de kop van de vaart wordt een interessant dossier. En als landbouwer ben ik ook heel geïnteresseerd in de zoektocht naar mogelijkheden voor spaarbekkens. Op het gebied van wonen gaan we een enorme evolutie tegemoet naar het nieuwe woonconcept rond energieneutraal wonen, inbreiding van wonen in de dorpen en stad, en dit bovenal door zo spaarzaam mogelijk om te gaan met onze al zo schaarse open ruimte.”