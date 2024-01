“We moeten nu handelen”: Gemeente heeft interesse in terrein naast oc De Spoele

Het gemeentebestuur zou graag de woning en de serres aankopen, gelegen naast oc De Spoele in Otegem. Er waren al gesprekken met de verkopers en de gemeenteraad gaf de principiële goedkeuring voor de aankoop.

Het onroerend goed is gelegen in de Scheldestraat 14 in Otegem en heeft een kadastrale oppervlakte van 1.613 vierkante meter. Het geheel omvat een woning met aanhorigheden, serres en nog een stuk grond. Het is gelegen langs de openbare bedieningsweg naar het ontmoetingscentrum ‘De Spoele’ en de begraafplaats in Otegem, uitgevend op de Scheldestraat. “Vandaar onze interesse om het geheel te kopen, nu we de mogelijkheid hebben. Wat er mee zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar het is een ideale gelegenheid om bij ons openbaar terrein te voegen”, zei burgemeester Doutreluingne (TB).

Het perceel is opgenomen in het BPA ‘Kerkweg’ en is conform de voorschriften van het BPA volledig gelegen in een zone met wisselbestemming: gemeenschapsvoorzieningen of kleine bedrijvigheid. “Met het oc, de nabijgelegen voetbalvelden, is er wel nood aan bijkomende parking, dit zal niemand ontkennen, maar vast staat dit nog niet. Het zou evengoed een groenzone kunnen worden. Mocht de keuze op parking vallen, dan zal deze ook met waterdoorlatende materialen afgewerkt worden. Onze dienst is constant aan het onderzoeken om tegelijk verharding te hebben waar het nodig is en waterdoorlatendheid te creëren.”

“Er staat nog niets vast, maar nu we de gelegenheid hebben om het onroerend goed aan te kopen, moeten we nu handelen. Het is een ideale kans.”

De gebouwen zullen wel gesloopt worden, want de gemeente is geïnteresseerd in de aankoop van het onroerend goed om reden van openbaar nut in functie van het aanpalend ontmoetingscentrum. Er werd een beëdigd schatter aangesteld die een deskundig schattingsverslag opgemaakt heeft. Na onderhandelingen met de eigenaars werd overeengekomen de aankoopprijs op 312.000 euro te houden. (Geert Vanhessche)