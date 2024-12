“We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking”: Nieuwe gemeenteraadsleden Zulte leggen de eed af

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouwna te komen”, met deze woorden legden alle nieuwe gemeenteraadsleden van Zulte de eed af. De installatievergadering verliep volgens het boekje en werd talrijk bijgewoond. Simon Lagrange begint aan zijn derde legislatuur als burgemeester.

De nieuwe gemeenteraad is grotendeels een heruitgave van zes jaar geleden, al zijn de verhoudingen licht herschikt. Open Zulte valt van zeventien terug naar vijftien zetels maar behoudt een ruime absolute meerderheid. De kersverse kartelpartij CD&V/N-VA haalt negen zetels, voor nieuwkomer Vlaams Belang wist enkel kopman Luc Roggeman een zitje te veroveren.

Voor Open Zulte komen drie nieuwkomers in de gemeenteraad. Marc Vanden Heede, Rudy Beulque en Berkan Nalli komen allen uit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Zeer gemotiveerd om deze nieuwe rol op te nemen” -Berkan Nalli

Zes jaar geleden nam hij nog niet deel aan de verkiezingen maar hij draaide al lang mee achter de schermen. Nu wordt hij ook fractieleider voor Open Zulte. “Ik ben zeer gemotiveerd om deze nieuwe rol op te nemen”, zegt Berkan.

Oppositie

Aan de kant van de oppositie blijft de grootste verandering het afscheid van ex-burgemeester Henk Heyerick. Hij haalde meer stemmen dan dochter Céleste maar koos zelf voor het BCSD. “Het was toch een emotioneel moment toen ik Céleste de eed zag afleggen”, zegt Henk. “De toekomst is ingezet.”

Na Henk kwam eerst Linda Detailleur in beeld als opvolger maar zij liet haar zetel op haar beurt over aan Yentl De Wever (20). “Ik ben heel fier”, zegt Yentl. “Ik kom immers uit het niets, ik heb geen politieke familie. Ik heb gewoon heel intensief campagne gevoerd in mijn wijk De Piste. De mobiliteitsproblemen daar waren mijn reden om in de politiek te stappen en dat zal ook een van mijn punten worden de komen zes jaar.”

Schepencollege

Ook in het schepencollege zijn weinig wijzigingen. Iedereen herneemt min of meer dezelfde portefeuille als zes jaar geleden, enkel Olivier Peirs herneemt na drie jaar als gemeenteraadsvoorzitter een schepenambt.

Burgemeester Simon Lagrange legde voor de derde keer de eed af. Hij dankte iedereen voor het vertrouwen en benadrukte dat elke fractie een positief mandaat kreeg. “Wij kregen het vertrouwen voor nog zes jaar maar ook CD&V/N-VA werd beloond met extra zetels en de kiezer oordeelde duidelijk dat ook Vlaams Belang een plaats aan deze tafel verdient. We kijken uit naar de nieuwe samenwerking.”

