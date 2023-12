“We gaan op de koffie bij inwoners”: N-VAPlus Moorslede maakt ruggengraat voor verkiezingen bekend

Bij NVAPlus in Moorslede wordt Gert-Jan Hovaere (33) de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. De tweede plaats is voor Margaux Vandekerckhove (29), een kleindochter van gewezen burgemeester Walter Ghekiere. Ex-schepen Sigrid Verhaeghe (44) is de lijstduwer. Ondertussen lanceert N-VAPlus op de sociale media een campagnevideo.

Eind juni maakte Groep a bekend dat het aan de gemeenteraadsverkiezingen niet deelneemt met een eigen lijst, maar in zee gaat met N-VAPlus. Beide oppositiepartijen hebben nu elk drie zetels en vormen tijdens de gemeenteraad sedert deze zomer één fractie. De grootste fractie worden is de ambitie en in dat geval is men dan aan zet om de coalitie te vormen.

Ambities aftasten

“Nu stellen we de ruggengraat van onze groep voor”, aldus voorzitter Filiep Terryn. De ambities zijn alvast heel duidelijk en de lat ligt hoog want men wil de huidige meerderheid van Visie en STERK breken. De invulling van andere plaatsen op de lijst ligt nog niet vast. “Nu gaan we aftasten bij onze mensen wat hun ambities zijn”, zegt Gert-Jan Hovaere die kandidaat-burgemeester is.

Margaux Vandekerckhove gaat een tandem vormen met de lijsttrekker. Ze hecht veel belang aan het team. “Er is een band tussen alle leden, het gaat bij ons niet over mensen individueel. Het gaat niet om Gert-Jan als mens alleen, maar als team”, zegt ze.

Horen wat leeft

NVAPlus gaat met banners en kaartjes in alle brievenbussen de inwoners prettige feesten wensen. “Vanaf eind januari verdelen we ons team voor de huisbezoeken”, zegt de lijsttrekker. “We gaan op de koffie bij de inwoners en brengen die zelf mee. Tijdens die huisbezoeken willen we van de inwoners horen wat er bij hen leeft. We willen het verhaal van N-VAPlus brengen.”