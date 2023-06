Wateroverlast in Beveren werd veroorzaakt door werken en verliep zonder schade in de huizen

De felle regen van vorige week dinsdag zette enkele straten in Beveren blank. Die overlast kwam vooral door de werken, waarbij er een bassin werd gevormd met de goten doordat de werknemers nog niet konden asfalteren. De werken konden de dag erna gewoon hervat worden.

Tijdens het onweer van vorige week, kwamen enkele straten in Beveren blank te staan. “Door het veranderen van ons type klimaat kan men excessen in de toekomst niet uitsluiten. In de winter weten we dat het regent, in de zomer dat het warm is. Problemen zien we als het excessief of omgekeerd is”, aldus Caroline Martens (CD&V). “Naar aanleiding van de wateroverlast in Beveren door het onweer van dinsdag had ik graag geweten wat de verklaring is hiervoor en welke maatregelen werden genomen ter plaatse om erger te voorkomen. Kan u ook nog eens oplijsten welke bufferbekkens momenteel beschikbaar zijn voor zowel opvang van wateroverlast als watervoorraad voor extreme droogte?”

Geen schade

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Iedereen weet dat we dinsdag kop korte termijn heel wat rekening gehad hebben. Maar we hadden ook onze voorzorgen genomen. Bij de aanleg van een nieuwe straat ligt het wegdek 15 à 20 cm lager dan de goot en creëer je een bassin waar water in kan blijven staan. Onze project- en werfleider waren ter plaatse en hebben direct gereageerd en een pomp geplaatst. Maar er is geen sprake van water in de huizen. Er is momenteel een doorsteek naar de beek met diameter van 315 mm, bij de definitieve aansluit wordt het een doorsteek van 1.000 mm zodat er zeker genoeg gebufferd kan worden. ’s Anderendaags konden de werken de dag erna gewoon verder gaan, zonder problemen. We hebben sowieso altijd iemand van wacht bij extreme weersomstandigheden.”