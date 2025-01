Wat gaat dit kosten? Lendelede wil af van de aankoop Kasteel Dassonville

Lendelede wil de aankoop van Kasteel Dassonville via Leiedal stopzetten. Eén van de erfgenamen die in Brussel woont wil het kasteel niet verkopen aan de gemeente en weigert de koop- en verkoopakte te tekenen. De rechtbank van eerste aanleg keurde de verkoop wel goed, maar de ‘Brusselse’ erfgenaam bracht de zaak voor het Gentse Hof van Beroep. Lendelede ziet de kosten voor de aankoop oplopen en vraagt Leiedal om de ontbinding van de koop- en verkoopakte te vragen… mits betaling van een schadevergoeding.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Daan Mostaert (CD&V) wil hier nu liever geen uitleg over geven. “Omdat dit punt op de agenda van de eerstkomende gemeenteraad van donderdag 23 januari staat en ik dat eerst met de gemeenteraadsleden wil bespreken.”

Dan toch even situeren hoe de vork in de steel zit. Het kasteel is eigendom van de familie Tack. Wijlen Walter Tack en zijn vrouw Georgette Verstraete waren vroeger uitbaters van Bossenhove. Ze hebben een zoon en een dochter. Hun kasteel en park werden in 2019 door de Vlaamse overheid beschermd wat een verkoop altijd toch iets moeilijker maakt.

Bod

Op 24 september 2021 bracht de intercommunale Leiedal, naar aanleiding van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, een bod uit voor de aankoop van de site Dassonville. Die samenwerkingsovereenkomst en een masterplan vergroening van de dorpskern werden in oktober van datzelfde jaar door de CD&V-meerderheid in de gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente keurde ook een waarborglening goed voor die aankoop.

Oppositie

Een aankoop waarmee oppositiepartijen N-VA en Trots Op Lendlee (toen nog 2 partijen) het moeilijk hadden. “Een kasteel door een intercommunale laten kopen en dan als gemeente het na 10 jaar zelf aan Leiedal aankopen, is een slechte investering”, zei toenmalig N-VA-fractieleider Gudrun Debrabandere. Francis Bonte van Trots Op Lendlee vond het hele plan onduidelijk en volgens hem wist het bestuur zelfs helemaal niet wat het met het kasteel van plan was. “En zal dat allemaal financieel wel haalbaar blijven?”, vroeg Francis zich af. “Een waarborglening voor de aankoop door Leiedal goedkeuren is het goedkeuren van een blanco cheque”, voegde toenmalig N-VA-gemeenteraadslid Marnic Vandenbroucke er nog aan toe.

Maar zover kwam het allemaal niet omdat één van de kinderen, de zoon, niet wilde dat het kasteel aan de gemeente zou worden verkocht. Toenmalig schepen Pedro Ketels had nochtans in de raad gezegd dat er een compromis getekend was, maar dat bleek niet zo. De erfgenaam uit Brussel wilde die compromis niet tekenen. Leiedal maakte de zaak aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg die besliste dat de verkoop toch kon plaatsgrijpen en de andere erfgenamen waren ook akkoord. Maar de bewuste broer trok naar het Hof van Beroep in Gent waar de zaak pas in oktober voorkomt.

De hele zaak sleept nu al 4 jaar aan en het zal nog minstens 10 maanden duren vooraleer er duidelijkheid komt. Als die er dan al komt.

Uiteraard een streep door de rekening van de gemeente die in de nieuwe legislatuur een nieuwe meerjarenplanning moet opmaken waarin heel wat investeringen zullen zitten waarvan de kosten jaar na jaar verder stijgen. En daarom wil de gemeente nu dat Leiedal de ontbinding van de overeenkomst aan het hof van Beroep vraagt. En ze wil daarvoor ook een schadevergoeding betalen.

Kostenplaatje

De vraag is nu: hoeveel zal die hele procedure en een schadebedrag uiteindelijk kosten aan de gemeente Lendelede? En als de gemeente en Leiedal van het Hof hun zin krijgen, dan zou de verkoop van het kasteel dat daar al jaren staat te verkommeren, misschien wel iets moeilijker kunnen verlopen.

Iemand van de erfgenamen zei ons nog dat ze nog niet op de hoogte gesteld werd van de plannen van de gemeente. Bizar!

Nu het kasteel niet aangekocht zal worden kan de doorgang van het Dorpsplein naar de A. Dassonvillelaan niet via het kasteelpark gerealiseerd worden. Maar de gemeente zal de woning aan het Dorpsplein nummer 10, de vroegere slagerij Decock, aankopen. En daarmee zal die kwestie ook van de baan zijn.