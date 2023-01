Waregemse zaterdagmarkt nog enkele keren naar Zuiderpromenade dit jaar

De zaterdagmarkt zal in 2023 nog enkele keren naar de Zuiderpromenade verhuizen. Het stadsbestuur denkt erover na om het nieuwe stadsdeel definitief aan te duiden als reservelocatie, in de plaats van parking Olm.

Sinds jaar en dag vindt de wekelijkse markt op zaterdag plaats in het hart van de stad, op de Markt. Alleen moeten de marktkramers op geregelde tijdstippen uitwijken naar een andere locatie, bijvoorbeeld tijdens de winterperiode als de ijspiste of rolschaatspiste de Markt inpalmt. Tot vorig jaar deed Parking Olm regelmatig dienst als alternatief onderkomen voor de zaterdagmarkt. De speelplaats van de Sint-Paulusschool campus College doet in dat geval dienst als parking.

Gesmaakt alternatief

Maar de afgelopen weken was dat anders. “In december vond de zaterdagmarkt voor het eerst plaats op de Zuiderpromenade, een gesmaakt alternatief dat we echter nog enkele keren moeten organiseren om een volwaardige evaluatie te kunnen maken”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). Ook de marktkramers zullen daarbij inspraak krijgen, klinkt het.

De evaluatie is belangrijk voor de geplande heraanleg van de Markt. Als die van start gaat, zal de zaterdagmarkt voor langere tijd naar een alternatieve locatie moeten uitwijken.

Volgens het stadsbestuur heeft het nieuwe stadsdeel enkele belangrijke troeven. “Via het vernieuwde Pand is de Zuiderpromenade rechtstreeks verbonden met het commerciële centrum van de stad en ze is ook dichter gelegen bij de ondergrondse en gelijknamige parking Zuiderpromenade”, zegt Chanterie.

Ondergrond niet stevig genoeg

In het verleden werd de piste om de zaterdagmarkt definitief naar de Zuiderpromenade te verhuizen geopperd door N-VA/Open VLD, maar toen klonk bij de CD&V-meerderheid dat de ondergrond van de Zuiderpromenade niet stevig genoeg is om alle kramen te dragen.

Concreet zal de zaterdagmarkt dit jaar nog verhuizen naar de Zuiderpromenade op 17 juni (Zomershopping), 26 augustus (Waregem Koerse Feesten) en Waregem Wintert (van zaterdag 2 december tot en met zaterdag 26 januari 2024).