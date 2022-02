Waregem schakelt zwerfvuilhandhavers in: “Vervuilers moeten betalen”

Vanaf eind februari zullen er op regelmatige basis zwerfvuilhandhavers te zien zijn in Waregem. Het stadsbestuur stapt mee in een nieuw project van de Vlaamse overheid tegen zwerfvuil, waarbij ‘vaststellers’ boetes kunnen uitschrijven. “Het is de enige mogelijkheid om sommige mensen tot inkeer te brengen.”

Om de toenemende problematiek van zwerfvuil aan te pakken, lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in september van vorig jaar het zwerfvuilcharter. Een van de acties binnen dat project is de inzet van zwerfvuilhandhavers.

Dat zijn GAS-vaststellers die op de loonlijst van de afvalstoffenmaatschappij OVAM staan. Zij hebben de bevoegdheid om mensen te beboeten die zwerfvuil achterlaten.

Meer en meer steden gaan in op dat gratis aanbod van OVAM, want tussen november 2021 en januari 2022 schreven de zwerfvuilhandhavers in totaal een kleine honderd GAS-boetes uit. De meeste overtredingen draaien rond het weggooien van sigarettenpeuken en het ontbreken van hondenpoepzakjes. Vlaanderen verwacht dat er tegen de lente meer betrappingen op drank- en eetverpakkingen zullen zijn, omdat het mooiere weer dan meer mensen naar buiten lokt.

“pakkans vergroten”

Ook Waregem stapt mee in het project. Tijdens de zitting van januari zette de gemeenteraad daarvoor het licht op groen. “De Vlaamse overheid heeft de ambitie om dertig handhavers aan te stellen. Op vandaag zijn er zes aangesteld in Waregem. Zodra de algemene poule groeit, kunnen er meer handhavers aangesteld worden voor onze stad”, vertelt schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V).

Het stadsbestuur wijst erop dat er veel inspanningen gedaan worden om Waregem vrij van zwerfvuil te houden. Behalve de stadsarbeiders en de medewerkers van Werkplus zijn er ook ongeveer honderd Mooimakers actief in de paardenstad. “Toch ligt er net zoals in andere steden en gemeenten nog zwerfvuil. Er is veel sensibilisering, maar voor sommige doelgroepen blijft dit dode letter. Daarom is handhaving jammer genoeg de enige mogelijkheid om hen tot inkeer te brengen”, zegt schepen Polfliet nog.

Ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft hetzelfde signaal. “De tijd van vooral sensibiliseren ligt achter ons. Wie koppig ons leefmilieu blijft vervuilen, moet dit in zijn portemonnee voelen. De pakkans vergroten, is daarvoor de enige manier en we slaan dan ook de handen in elkaar met die lokale besturen die sterk willen inzetten op handhaving”, zegt ze.

Wie betrapt wordt, riskeert een boete tussen 10 en 400 euro.

(PN)