Vzw Felies wil kinderopvang voorzien in leegstaand klooster in Wevelgem: “Op zoek naar locatie voor 36 kinderen”

De vzw Felies heeft interesse om een kinderopvang te voorzien in het gewezen klooster in de Deken Jonckheerestraat in Wevelgem. “We kregen die vraag en stelden het klooster voor”, bevestigt schepen Marie De Clerck (cd&v 8560). “Ze waren op zoek naar een locatie voor de opvang van 36 kinderen. Misschien is het wel nuttig om het klooster een tijdelijke invulling te geven. Er was alvast een plaatsbezoek.”

Gemeenteraadslid Yves Goddeeris (Vooruit) kaartte de vraag aan tijdens de gemeenteraad. De vzw Felies organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het heeft verschillende opvanglocaties, kinderdagverblijven en secretariaten verspreid over heel Vlaanderen. Felies is erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien.

Meer vraag dan aanbod

“In het verslag van het schepencollege lezen we de interesse van de vzw Felies”, zegt Yves. “We begrijpen dat er wel enthousiasme is bij het schepencollege om dit project te faciliteren. Gaat dit de goeie richting uit en welke rol wensen we te spelen? In het verslag van het schepencollege lezen we ook dat het aanbod in Wevelgem de grote vraag niet kan beantwoorden.”

“De Vlaamse regering heeft intussen beslist om meer geld te pompen in kinderopvang. Inzetten op plaatsen, personeel en prijs zijn hierbij de voornaamste pijlers. Lokale besturen krijgen in dit nieuwe plan bijvoorbeeld vijf jaar de tijd om – met voorziene subsidies – accommodaties uit te bouwen. Heeft Wevelgem de intentie om in te pikken op de plannen van de Vlaamse regering en is het concreet bereid om desnoods een eigen, (publiek) kinderopvanginitiatief uit te bouwen?”

De acht zusters die er nog verbleven zijn ondertussen al lang elders gehuisvest en de congregatie van de Zusters van Liefde van Heule verkocht het pand aan deels de gemeente en de scholengemeenschap Scholen aan de Leie.”

“We hebben een schatting gemaakt van wat mogelijk de kosten zouden zijn”, aldus de bevoegde schepen. “Binnenkort wordt er een beslissing genomen. Er werden nog geen afspraken gemaakt over de aanpassingen in het gebouw en wie het zal financieren. Ook niet over de huurprijs. Het gaat om een princiepsakkoord en dan kunnen we samen aan de slag om het op een correctie manier te doen.”

Er is een tekort

“Er is duidelijk een tekort aan kinderopvang in onze gemeente. Wevelgem telde vorig jaar 860 kinderen tussen 0 en 3 jaar en 465 officiële opvangplaatsen in het vierde kwartaal, maar dat betekent niet dat ze allemaal zijn ingevuld. Ongeveer de helft heeft dus een plek en moeten de anderen voor de opvang buiten de gemeente of gewoon geen opvang vinden. Het gaat soms om kinderen uit kwetsbare gezinnen die vaak te laat hun aanvraag doen. In ons meerjarenplan gaan we kijken hoe we zelf initiatieven gaan nemen. We hebben niet de intentie om zelf een opvang uit te bouwen. Misschien zijn samenwerkingen met scholen en bedrijfscrèches mogelijkheden.”

De herstellingswerken worden geraamd op 50.000 euro. Yves Goddeeris vroeg meer duiding hierover. “Het is hun vraag naar een tijdelijke locatie, wat ze daarna gaan doen weten we niet”, aldus schepen De Clerck. “De zusters zouden het fijn vinden er een project in de sociale context te hebben. Het zal niet gaan om ‘verloren’ werken, maar basiswerken. Als er iets anders komt, dan gaan die werken nog altijd nuttig zijn.”