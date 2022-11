Vuilnistaks zorgt voor spanningen in Komen-Waasten

Het rommelt in het politieke landschap van Komen-Waasten. Een recente brief, waarin handelaars wordt gevraagd 50 euro aan afvalbelasting te betalen, kan op weinig gejuich rekenen. “Corona, de wegenwerken, de onbetaalbare energiefacturen en nu dit? Wil het gemeentebestuur ons helemaal kapot”, klinkt het bij de ondernemers.

“50 euro, een bijdrage voor het afval dat uw onderneming verlaat.” De tekst in de brief, die alle ondernemers op het grondgebied Komen-Waasten in de bus kregen, laat weinig aan de verbeelding over. De nieuwe belasting schoot meteen in het verkeerde keelgat bij iedereen, wat resulteerde in een tsunami aan kritiek op sociale media. “We moeten iedere cent twee keer omdraaien, onze collega’s sluiten massaal de deuren en nu gaan ze ons nog een extra belasting aansmeren? Het lijkt er sterk op dat het gemeentebestuur ons kapot wil!” De ondernemers van de grensgemeente bijten van zich af en roepen op tot een manifestatie. Komende maandag, voor aanvang van de gemeenteraad, wordt iedereen gevraagd te verzamelen voor het gemeentehuis om hun ongenoegen te laten blijken. De oppositieleden smullen van de situatie en zullen de zaak aankaarten tijdens, een ongetwijfeld erg pittige gemeenteraad.

Hoewel het moment erg ongelukkig lijkt te zijn gekozen en ook de communicatie niet erg verfijnd is, is de nieuwe belasting terug te brengen tot een politieke beslissing uit 2021. Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 november vorig jaar werd de komaf gemaakt met afvalbelasting die uit balans was geraakt. “350 bedrijven betalen nu 138€ op jaarbasis, terwijl er 650 bedrijven in de gemeente actief zijn”, hekelde schepen Didier Soete toen. “De helft van onze ondernemingen betaalt dus helemaal niks, terwijl de andere helft de volledige kost voor de afvalverwerking draagt. We stellen dan ook voor om het speelveld effen te trekken en iedereen 50€ te laten betalen. Dit zal natuurlijk voor commotie zorgen maar om dit te dempen zullen we aan alle ondernemingen 2 rollen met blauwe zakken schenken.”

Van een energiecrisis was toen nog geen sprake en het voorstel werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is voor de manifestanten echter niet meer dan een pleister op de wonde. Tientallen onder hen bevestigden reeds hun aanwezigheid komende maandag. (CLEL)