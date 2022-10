Vrees voor dienstverlening door hoog aantal openstaande vacatures in Izegem

Oppositiepartijen Vooruit, Groen en STiP vrezen voor de dienstverlening in het stadhuis nu verschillende vacatures niet ingevuld raken.

Momenteel zijn er twaalf vacatures op de site van de stad, waaronder eentje voor HR-manager. “Zodra die laatste vacature ingevuld raakt, zal de rest hopelijk vlotter volgen”, geeft burgemeester Bert Maertens toe. “We zijn nochtans een aantrekkelijke werkgever, met flexibele uren en veel vrijheid, maar als mensen toch aan de criteria voldoen hebben ze de jobs maar voor het kiezen en dan is dat vaak niet bij de stad. Misschien moeten we een meer sexy wervingscampagne maken, om de vacatures nog beter in de verf te zetten. Door interne sollicitaties hebben we wel al negen vacatures kunnen invullen.”

Sinds begin deze legislatuur gingen al 27 personeelsleden weg bij de stad, zij het door naar een andere job over te stappen of door met pensioen te gaan. (vadu)