Vooruit Zwevegem neemt een nieuwe start

Zaterdag organiseerde de afdeling van Vooruit Zwevegem een winterjasseninzameling. Er werd ook een nieuw afdelingsbestuur gekozen.

Vooruit organiseerde zaterdag een winterjasseninzameling zodat de kansarme gezinnen een warme winter zouden hebben. Die inzameling gebeurde in Sportpunt en was meteen de aanleiding om er een algemene ledenvergadering te houden. Men kreeg ook het bezoek van Melissa Depraetere, Vooruit-fractieleider in het federaal parlement, die hen een duwtje in de rug kwam geven.

Op de agenda stond o.a. de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. “Onze partij is volop aan het vernieuwen. We krijgen overal opnieuw stevig voet aan de grond en maken in de federale regering het verschil. Ook in Zwevegem gaan we, na een kleine stop, opnieuw onze werking uitbouwen en ons volop inzetten voor onze gemeente”, vertelden Britt Hennion en Elynn Deleersnijder die als co-voorzitters gekozen werden.

Mieke Eggermont is aangesteld als secretaris en penningmeester en Sara Seifi en Kenny Devos als verantwoordelijken voor acties en activiteiten. “We zijn klaar met het nieuwe afdelingsbestuur om de afdeling een nieuwe elan te geven en samen de verkiezingscampagne 2024 voor te bereiden. Wie interesse heeft om mee te bouwen aan onze afdeling mag gerust contact opnemen.”, aldus Mieke Eggermont. (GJZ)