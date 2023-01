Vooruit Wervik moet op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter: Lien Deblaere (41) stopt

Op de nieuwjaarsreceptie van de meerderheidspartij Vooruit in Wervik, in aanwezigheid van minister Caroline Gennez, maakte Lien Deblaere (41) bekend dat ze stopt als voorzitter van de lokale afdeling. “De combinatie partijvoorzitter, schepen en voorzitter van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik is niet haalbaar als ik alles goed wil doen”, zegt Lien.

“Ik wil de partij danken voor het vertrouwen en de kansen die ik kreeg. Toen ik in juli 2017 voorzitter werd, kreeg mijn politieke carrière een boost. De ene kans na de andere deed zich voor en die greep ik ook. Steeds heb ik het mandaat als partijvoorzitter met heel veel goesting gedragen, heel wat mooie momenten beleefd, nieuwe mensen leren kennen.”

Keuzes maken

“Voorzitter zijn van een lokale afdeling is een boeiend mandaat en een hele eer, maar op een bepaald moment moet een mens keuzes maken. Mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar is mijn ‘work life balance’ herstellen. Mijn familie heeft me het voorbije jaar meer moeten missen dan hun lief is, ik dank ook hen voor het feit dat ze altijd achter mijn keuzes zijn blijven staan.”

“Vooruit Wervik-Geluwe is een topteam, we kloppen 2022 af met 1.571 leden. Dit is het mooiste bewijs dat onze partij leeft en goed werkt. We zetten binnenkort de sprint in naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024, Het is belangrijk dat we in aanloop hiervan een goeie partijleiding kunnen verzekeren.”

Hoe gaat het verder?

Lien Deblaere volgde destijds gewezen schepen Stéphane Vansteenkiste als partijvoorzitter op. Op vrijdag 10 februari is er bij Vooruit een statutaire ledenvergadering en zal er dan meer info zijn over hoe de partijwerking verder opgevolgd zal worden. (EDB)