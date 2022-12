Vooruit vraagt actie van de stad nu de laatste bankautomaat verdwijnt uit de Vuurtorenwijk

Overal in Vlaanderen verdwijnen er bankautomaten. Daar komt ook in Oostende heel wat kritiek op nu de laatste bankautomaat in de Vuurtorenwijk verdwijnt en mensen doorverwezen worden naar het nieuwe crashpunt in de Kapelstraat in Bredene. “Voor oudere Oostendenaars en minder mobiele mensen die niet digitaal actief zijn? is dit een ramp”, zeggen Jeroen Soete en Michael Vanhee.

“Oostendenaars die minder mobiel zijn of minder tot niet digitaal actief zijn, worden zo afgesneden van hun eigen financiën. Zowel verrichtingen, controle en afhalen van eigen geld wordt op deze manier wel heel erg moeilijk”, zegt fractieleider Jeroen Soete. Vooruit doet een oproep om alsnog voor een toegankelijke financiële dienstverlening te zorgen. “We kaartten dit probleem al in 2019 aan. Op vandaag zien we nog steeds geen acties van de stad Oostende om dit probleem van de verdwijnende financiële dienstverlening op te lossen. Nu er nog meer automaten verdwijnen? trekken we daarom aan de alarmbel en lanceren we ook een petitie om de stem van de burger te horen. Banken zijn meer dan commerciële instellingen. Ze hebben ook een maatschappelijke rol”, zegt gemeenteraadslid Michael Vanhee.

John Crombez is bang dat deze trend voor een neerwaartse spiraal kan zorgen. “Oostendenaars worden belemmerd in de toegang tot hun eigen geld. Met alle gevolgen van dien voor het behouden van het overzicht en het tijdig betalen van hun facturen. Er moet op de wijken dringend ingegrepen worden”, zegt Crombez.

Het centraliseren van bankautomaten is een initiatief van de vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. In de plaats komen verschillende neutrale Cashpunten. De bestaande bankautomaten worden daarbij stelselmatig afgebouwd. Ook in Bredene was er eerder al kritiek op de beslissing om het aantal bankautomaten te verminderen.