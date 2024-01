Vooruit trekt op eigen houtje naar verkiezingen in De Haan, maar daar is schepen Marleen De Soete niet mee akkoord

Vooruit De Haan heeft op haar nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat het alleen naar de kiezer wil trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De samenwerking met Samen Vooruit! liep niet naar wens en de lokale afdeling wil het daarom op eigen kracht proberen. Daar is schepen Marleen De Soete, boegbeeld van Samen Vooruit! echter niet mee akkoord.

Het is al even geleden dat de socialisten alleen naar de verkiezingen trokken in De Haan. In 2012 werkten SP.A en CD&V nog samen en in 2018 sloot de toenmalige SP.A zich aan bij de lokale lijst Vooruit! met Marleen De Soete als lijsttrekker. De partij kon twee zetels veroveren en vormde een coalitie met Open & N-VA van burgemeester Wilfried Vandaele. Marleen De Soete werd schepen en Kris Steen gemeenteraadsvoorzitter.

In 2021 werd nog een overeenkomst ondertekend tussen De Soete en de toen kersverse partij Vooruit dat ze samen onder de noemer Samen Vooruit! naar de verkiezingen zouden trekken in 2024. Drie jaar later is het water tussen de lokale afdeling en Marleen De Soete echter te diep om nog verder samen te werken. Volgens lokale leden kregen ze geen zekerheid over een plaats op de lijst in oktober. In samenspraak met de partij werd daarom beslist om op eigen kracht verder te gaan.

Lange weg

“Dit is de start van onze campagne”, zei voorzitter Bruno Monteyne zondagmorgen. “We vinden het echt wel nodig om apart op te komen. We willen dat mensen voor een progressieve lijst kunnen stemmen in De Haan. In 2018 zijn we niet opgekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan het nu wel alleen proberen. We hebben nog veel mensen en input nodig. Er is nog veel werk in De Haan. We willen graag inzetten op mobiliteit en zorg, maar ook het beleid moet transparanter worden. Het is nog te veel zoeken waar je voor iets moet zijn of waarom welke beslissingen genomen worden”, zegt Bruno Monteyne.

“We willen dat mensen voor een progressieve lijst kunnen stemmen in De Haan” – Bruno Monteyne

De voorzitter beseft dat hij nog een lange rit voor de boeg heeft. “We vinden de lokale afdeling van Vooruit terug uit, maar dit is onze doorstart en we zouden graag met een goede lijst naar buiten komen.”

Overeenkomst

Marleen De Soete is echter niet van plan om Vooruit zonder slag of stoot los te laten. “Ik heb een schriftelijke overeenkomst met de partij, dat ze niet alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen trekken in De Haan. In die overeenkomst staat ook dat ik de vrijheid heb om de lijst zelf samen te stellen. Dat is mee ondertekend door Melissa Depraetere en provinciaal voorzitter Simon Bekaert. Ik heb geen probleem met een lokale afdeling van Vooruit, maar zij kunnen niet apart opkomen.”

“Ik kan juridische stappen nemen, maar ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen” – Marleen De Soete

Of zo’n overeenkomst ook afdwingbaar is? “Ik kan juridische stappen nemen, maar ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen. Ik vind dit alvast bedenkelijk. Melissa Depraetere is ondertussen de nationale voorzitster. Zij moet toch weten welke overeenkomsten zijn afgesloten in het verleden. Ik sta er dan ook op dat de afspraken nageleefd worden. Ik ga niet toelaten dat er een lokale lijst komt. Ik hoop dat het verstand zegeviert”, zegt De Soete nog.

Niet onder de indruk

Bij Vooruit is provinciaal voorzitter Simon Bekaert niet onder de indruk. “Er is inderdaad een overeenkomst getekend geweest. Dat klopt. Maar Marleen is zelf ook de afspraak niet nagekomen. De mensen van de lokale afdeling voelden zich het vijfde wiel aan de wagen. Er was niet eens een uitzicht op een zitje. Als provinciaal voorzitter heb ik niets tegen Marleen De Soete. Er was destijds een opportuniteit om de krachten te bundelen en het kon een mooi verhaal zijn, maar als de relaties verzuren dan ondersteunen wij onze lokale afdeling.”

Hij verwacht niet dat de overeenkomst zal afgedwongen worden. “Je kan niemand verbieden om naar de verkiezingen te gaan. Ze mag het proberen, maar dat is een slag in het water. Alle respect, maar ik denk ook niet dat de kiezer apprecieert dat zoiets in de rechtbank wordt uitgevochten. We zijn niet onder de indruk van haar dreigement. Het is in het stemhokje dat er zal beslist worden. We wensen Marleen veel succes bij de verkiezingen.”