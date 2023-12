Vooruit Tielt en ZorgSaam Meulebeke trekken samen naar de kiezer: “Eén team, maar eigenheid gemeenten behouden”

Nadat eerder deze week werd bekendgemaakt dat de gemeenten Tielt en Meulebeke in 2025 zullen samensmelten, hebben de besturen van de Vooruit-afdelingen van Tielt en Meulebeke zondag aangekondigd dat ook zij één partij zullen vormen. Vooruit Tielt-Meulebeke zal volgend jaar met één Vooruit-lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Simon Bekaert (46) zal die lijst trekken, gevolgd door nieuwkomer Annick Duyck (48).

“Nu de fusie met Meulebeke definitief gemaakt werd, leek dit ons het uitgelezen moment om mee te delen dat de lokale afdelingen van Vooruit Tielt en Vooruit Meulebeke volgend jaar samen naar de kiezer zullen trekken als Vooruit Tielt-Meulebeke”, stak Birger De Coninck, huidig voorzitter van Vooruit Tielt, van wal. “We vormen vanaf nu één team, maar wel een team waarbij de eigenheid en identiteit van beide gemeenten behouden blijft.”

Brede beweging

“Birger en ik zullen beide covoorzitters blijven van de fusiepartij”, zegt Rik Priem, schepen en collega-voorzitter van de Meulebeekse afdeling. Die trok in 2018 nog onder de naam ZorgSaam naar de kiezer, maar zal nu samen met de Tieltse afdeling voortgaan onder de naam Vooruit. “Nu de vroegere nationale partij zich heeft omgevormd tot een brede beweging onder de nieuwe naam Vooruit, is het logisch dat ook wij onder die naam opkomen. Onze lijst staat open voor al wie sociaal voelend en progressief aangelegd is.”

De nieuwe fusiepartij maakte meteen ook de eerste namen op de lijst bekend. Simon Bekaert (46), fractieleider van Vooruit in de provincieraad en in de Tieltse gemeenteraad, staat daarbij op plaats één. Nieuwkomer Annick Duyck (48) wordt voorgesteld op de tweede plaats. “Annick woont in Meulebeke, maar werkt als hoofdverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt”, vertelt De Coninck.

Zes zetels

“Ze is ook covoorzitter van Markant Meulebeke en voorzitter van de Meulebeekse Rode Kruis afdeling”, vult Priem aan. “Op die manier is ze de perfecte verbindingsfiguur tussen de twee toekomstige fusiepartners, en we zijn heel trots dat we haar mogen voorstellen als onze tweede kandidate.”

“We zullen werk maken van een programma voor de hele fusiegemeente, dat de hele bevolking kan aanspreken”, klinkt het bij lijsttrekker Simon Bekaert. “Het behoud van de sociale dienstverlening in Meulebeke en de strijd tegen het Tieltse ‘immobiliteitsplan’ worden daarbij de grote speerpunten, maar ook de versterking van de zorg staat hoog op de agenda. Met die programmapunten ambiëren we met Vooruit Tielt-Meulebeke zes zetels bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, al mag dat altijd ook meer zijn.”

