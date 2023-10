Vooruit pleit voor stadsrandbos: “Kan je hier ook creatief zijn met de rooilijn?”

In oktober vorig jaar deed Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche een warme oproep aan het gemeentebestuur van Ingelmunster: “Maak snel werk van een stadsrandbos tussen de Elfjulisingel en Emelgem. Zowel Vlaanderen als de provincie geven hier subsidies voor, dit is hét moment.”

Groot was toen ook de vreugde bij Vooruit toen de gemeente in februari aankondigde een stuk grond van zo’n twee hectare aan te kopen in het gebied. Op de gemeenteraad van september werd de verkoopakte goedgekeurd. Enigo feliciteerde schepen Verheye (N-VA) en vroeg haar of de gemeente nog zicht had op extra aanwervingen, het parkgebied voor het bos is immers zo’n 10 hectare groot. Helaas moest de schepen toegeven dat een ander perceel recent verkocht was aan een andere koper.

Enigo reageerde teleurgesteld: “Al sinds ik mijn voorstel in oktober 2022 lanceerde, dring ik aan op een proactieve houding van de gemeente. Ik vraag hen om de verschillende eigenaars actief te benaderen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.” Schepen Nadine Verheye zei dat ze reageren als er grond te koop wordt aangeboden. “Helaas moet ik vaststellen dat het gemeentebestuur weinig ambitie aan de dag legt voor het stadsrandbos”, zegt Enigo. Op het einde van zijn betoog vroeg Enigo met een knipoog of de gemeente ook in dit dossier niet creatief kon zijn met de rooilijn.

Stationsgebouw

Dat was een duidelijke verwijzing naar het dossier van het stationsgebouw, dat eerder die avond werd goedgekeurd en de onteigening en sloop van het stationsgebouw mogelijk moet maken. “Voor een stationsgebouw waarvan de gemeente niet kan aantonen dat het nodig is voor een veilige stationsbuurt gaat men tot het uiterste. Voor een stuk grond dat echt nodig is als je het wilt bebossen doet deze meerderheid niet eens de moeite om proactief met de eigenaars te praten”, besluit Enigo.

(Patrick D.)