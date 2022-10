Vooruit pleit voor creatie stadsrandbos

Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche ziet een mogelijkheid om een stadsrandbos tussen Ingelmunster en Emelgem te creëren. Daarover dient hij dinsdag op de gemeenteraad een extra agendapunt in.

Tussen de Elfjulisingel en de Gistelstraat ligt een gebied van tien hectare dat op het gewestplan ingekleurd is als ‘parkgebied’. Op vandaag is dat gebied echter in landbouwgebruik en eigendom van verschillende private eigenaars. Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche meent evenwel dat van dat gebied een stadsrandbos kan worden gemaakt.

“Een stadsrandbos van tien hectare tussen Ingelmunster en Emelgem zou een enorme meerwaarde zijn voor onze inwoners én voor de natuur. Bovendien sluit het aan bij de groene long aan het kanaal. Vlaanderen en de provincie zetten de komende jaren sterk in op extra bos. Dit is hét moment om onze bebossingsambities in Ingelmunster waar te maken.”

“De eerste stap is de gronden aankopen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) subsidieert gemeenten die gronden aankopen om te bebossen, met vijf euro per vierkante meter. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) maakte vorige week bekend dat de provincie West-Vlaanderen daar, samen met de WVI, nog eens anderhalve euro per vierkante meter bij doet. Beide subsidies betekenen een serieuze tegemoetkoming voor de gemeente, mocht ze de gronden kopen.”

“In juni stemde de gemeenteraad in met de aankoop van een kleine 7000 m² in het gebied. Dit perceel werd aangekocht om de ontbossing voor de nieuwe Lysbrug te compenseren. Dit zou dus een eerste stap kunnen betekenen in het grotere geheel van een stadsrandbos.”

Ruilgronden

“De aanplant van een openbaar bos zou betekenen dat de landbouwactiviteiten op die gronden stopgezet moeten worden. Maar ook daar zie ik opportuniteiten. Zo kwamen recent enkele landbouwgronden van de gemeente vrij van pacht. Die zouden kunnen ingezet worden als ruilgrond, voor de landbouwers die nu actief zijn in het parkgebied. Alle puzzelstukjes lijken in elkaar te vallen, we vragen dan ook aan het gemeentebestuur om het dossier snel op te starten.”

enigo.vandendriessche@gmail.com