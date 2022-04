Vooruit Oudenburg neemt afscheid van penningmeester Noël Alleyn

Vooruit Oudenburg hield een algemene ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie en inhuldiging van het nieuwe lokaal. Het bestuur nam ook afscheid van penningmeester Noël Alleyn die 15 jaar voor de financiën van de afdeling zorgde. Hij wordt opgevolgd door Frank Deboysere.

Het was vorige zondag een speciale dag voor de socialistische familie en vooral voor haar penningmeester Noël Alleyn. “Vandaag neem je officieel afscheid van de politiek. Je was 25 jaar bestuurslid waarvan 15 jaar als penningmeester. Na vele jaren van goed financieel beheer laat je een partijkas na in goede gezondheid. Deze zal ons toelaten de volgende verkiezingen met goede moed in te gaan. Noël, we zullen je missen, maat”, aldus voorzitter Pascal Garmyn in zijn speech.

“Ik moet bekennen dat dit afscheid toch emotioneel was”, zegt Noël Alleyn, die in 1996 in het bestuur van de socialistische partij kwam op vraag van Romain Gevaert. “Het is een stuk van mijn leven en engagement dat voorbij is. Ik heb het altijd graag gedaan en kreeg van elk bestuur waardering. In die periode heb ik veel voorzitters gehad en er was altijd een goede samenwerking, zeker met de laatste, Pascal Garmyn.”

“De centen van de partij heb ik altijd spaarzaam beheerd en kon zondag dan ook een gezonde kas overlaten aan mijn opvolger die ik veel succes wens en die voor raad altijd bij mij terecht kan. Ik wens onze beweging een goede vaart met in 2024 een mooi resultaat in de gemeenteraadsverkiezingen. Of ik me ga vervelen? Neen, hoor. Ik ben nog actief bij OVM en De Fakkel Bredene, heb een grote tuin en een hondje om mee te wandelen”, besluit Noël Alleyn.

Mooi cadeau

Frank Deboysere (56) kreeg de boeken van Vooruit overhandigd en zal voortaan voor de centen van de partij zorgen. Hij is beroepshalve verhuurder van koelaanhangwagens. “Ik ben sedert 2017 actief in het bestuur van Vooruit en was ook kandidaat tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt een hele uitdaging om het minstens even goed te doen als Noël die ons een heel mooi cadeau heeft nagelaten”, besluit Frank.