Vooruit Izegem voert actie tegen racisme tijdens damesvoetbal

De Izegemse afdeling van Vooruit hield zondag aan de velden van voetbalclub VV Kachtem een actie tegen racisme in de sport. Dat deden ze tijdens de match VV Kachtem-Geluwe bij de dames.

De partij hekelt dat er jaarlijks meer dan honderd meldingen van racisme of discriminatie in de sport zijn. “Dat is een cijfer dat veel te hoog ligt en waar dringend iets moet worden aan gedaan”, vinden raadsleden Eva Bossuyt, Julie Vandewatere, Vlaams parlementslid Maxim Veys en bestuurslid Sammy Swaenepoel.

“Daarom deelden we flyers uit aan de supporters bij een lokale voetbalwedstrijd met de boodschap ‘Vrijheid en gelijkheid in de sport’. Elk individu, ongeacht afkomst, gender, seksuele geaardheid of religie heeft het recht om veilig en zonder vooroordelen deel te nemen aan de sportwereld”, zegt Sammy.

Niet getolereerd

“Daarom voeren we actie naast het sportveld. De strijd tegen racisme en homofobie is dezelfde. Het is een strijd voor waardigheid en rechtvaardigheid.” Met deze flyeractie willen we de boodschap uitdragen dat discriminatie in de sportwereld op en naast het veld niet getolereerd wordt. We willen daarmee oproepen om discriminatie in de sport tegen te gaan, maar vragen omstaanders ook in te grijpen bij problemen.”

“Het is belangrijk dat alle sporters, trainers, scheidsrechters en supporters zich bewust zijn van deze problematiek en samenwerken om een inclusief en respectvol sportklimaat te creëren”, zegt Myriam Vanlerberghe, voorzitter van Vooruit Izegem. “Voetbal moet een gemeenschap zijn die iedereen welkom heet en iedereen gelijke toegang biedt in een veilige omgeving, van waar hij ook komt, wat hij ook gelooft of wie hij ook graag ziet.”.

Niet enkel de voetbalwereld

“We willen met deze actie niet enkel de voetbalwereld aanspreken”, zegt Sammy Swaenepoel. “We zien alle sportclubs en verenigingen als onze bondgenoten om deze strijd tegen discriminatie te voeren.

“Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn”, vult Maxim Veys aan. “Wie je bent, wie je graag ziet, wat je ook gelooft, bepaal je zelf. Sport heeft de kracht om mensen te verenigen en dit kan alleen gebeuren als we elkaar respecteren en waarderen. Vooruit staat voorop de barricaden voor dat recht en als het nodig is voeren we op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen actie”.

(VD)