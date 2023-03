Vooruit in Ingelmunster komt tot een overeenkomst met ontwikkelaar van Residentie Margaux

Toen de gemeenteraad in Ingelmunster op dinsdag 21 februari besliste om een stuk grond gratis cadeau te doen aan een vastgoedontwikkelaar die er appartementen wil bouwen, stemde de oppositie tegen. Volgens Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche ging de beslissing van de partij van de burgemeester in tegen de beginselen van behoorlijk bestuur.

Een gemeentebestuur moet zorgvuldig omgaan met z’n financiële middelen. Een stuk bouwgrond met een grote economische waarde gratis weggeven, druist hier lijnrecht tegenin. Daags na de gemeenteraad dacht de burgemeester tegemoet te komen aan de opmerkingen van Vooruit door de afspraak dat de ontwikkelaar 5.000 euro zou geven aan de gemeente voor ‘een speelplein ergens in de buurt’.

Geen goede oplossing volgens Vooruit dat bij het Agentschap Binnenlands Bestuur een klacht indiende. “De spelregels moeten gevolgd worden. Daarom vroegen we in onze klacht om een schatting te laten uitvoeren en een nieuwe overdracht te finaliseren tegen een correcte marktprijs. Zoals dat wettelijk hoort te gebeuren”, aldus Enigo Vandendriessche.

Opschorting

Toen bekend werd dat Vooruit een klacht indiende schortte de gemeente de ondertekening van de verkoopakte van het stuk grond op. Hierdoor kwamen een aantal kopers van appartementen in de residentie in de problemen met hun onderhandelde lening. De ontwikkelaar had namelijk al appartementen verkocht voordat hij eigenaar was van alle gronden.

“Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat die kopers de dupe worden van een fout van de gemeente. De ontwikkelaar heeft me op dinsdag 14 maart gecontacteerd om de situatie uit de doeken te doen. Diezelfde voormiddag heeft hij zich bereid verklaard om een schatting te laten uitvoeren en een correct bedrag te betalen voor de grond. Om ervoor te zorgen dat de kopers niet in de problemen komen met hun lening hebben wij dan onze klacht ingetrokken. De ontwikkelaar komt immers tegemoet aan onze vragen. Ik hoop dat ook het gemeentebestuur meewerkt aan deze oplossing en dat iedereen zijn woord houdt”, besluit Enigo Vandendriessche.