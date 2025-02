Vooruit Harelbeke verkiest Simon Lambrecht en Axel Mahieu tot nieuwe voorzitter en secretaris

Simon Lambrecht en Axel Mahieu zijn vandaag voor de komende drie jaar verkozen tot respectievelijk voorzitter en secretaris van de afdeling van Vooruit Harelbeke.

Simon (24) woont op de Zandberg, is student politieke wetenschappen, lid van de Vlaamse Jeugdraad en stond in oktober ook al op plaats 11 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Axel (25) is woonachtig te Bavikhove, werkt als jurist en draait ook al even mee binnen Vooruit Harelbeke, waar hij bij de voorbije verkiezingen vanop plaats 13 een plekje in de gemeenteraad probeerde te bemachtigen.

Het duo laat weten zeer enthousiast te zijn om de komende drie jaar een frisse wind door de partij te laten waaien, en vanuit de oppositie mee te werken aan een gezond, solidair en leefbaar Harelbeke, die luistert naar de stem van zijn inwoners. Ook bedanken ze graag Filip Lainez en Stijn Decoene, respectievelijk voormalig voorzitter en voormalig secretaris, voor de jarenlange inzet.