Vooruit-fractieleider laakt houding burgemeester in dossier residentie Margaux: “Ik stel mij hier grote vragen bij”

Tijdens de jongste gemeenteraad vertelde de burgemeester dat hij de 5.000 euro die de gemeente had ontvangen voor een stukje bouwgrond zal terugbetalen aan de ontwikkelaar. Hij voelt zich hierin gesterkt door een mail van de administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere ‘kadaster’). Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche reageerde geschokt.

In februari had de gemeenteraad het bewuste stukje bouwgrond gratis overgedragen aan de ontwikkelaar van Residentie Margaux in de Kortrijkstraat. Vooruit was het hier niet mee eens en diende een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gouverneur. Die oordeelden dat het gratis wegschenken van het perceel onwettig is en in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, het zuinigheidsprincipe en het zorgvuldigheidsprincipe. Met andere woorden: de gemeente mag een stuk bouwgrond niet gratis wegschenken aan een vastgoedontwikkelaar. De gouverneur vernietigde dan ook de beslissing van de gemeenteraad uit februari. In maart kwam er dan een nieuwe beslissing, waarbij het stuk bouwgrond voor 5.000 euro werd verkocht.

“Gemeente kreeg gelijk”

Burgemeester Windels keerde terug naar die gemeenteraad van februari. “Wij stelden toen dat een kosteloze grondafstand te verantwoorden was, omdat de oorsprong van het perceel geheel onduidelijk was. Aansluitend op deze beslissing volgde er een hele polemiek, waarbij van alle daken werd geschreeuwd dat de burgemeester gratis gemeentegrond weggeeft aan een projectontwikkelaar uit Sint-Martens-Latem. Dit dossier werd in de schandaalsfeer geduwd. Er volgde vertraging van het bouwdossier. Het spreekt voor zich dat de bouwheer in dit dossier reputatieschade opliep. Aansluitend hebben onze diensten de vraag gesteld aan het kadaster om de historiek van het perceel te onderzoeken. Na vier maanden kregen we uitsluitsel”, zegt de burgemeester.

Politiek spel

Zo’n twee jaar geleden stond de burgemeester al op de voorpagina en uitvoerig binnenin de folder van Residentie Margaux, die iedere dorpsgenoot in de brievenbus kreeg. © Repro PADI

“Het kadaster bevestigde dat het perceel is geschrapt. De gemeente heeft dus over de hele lijn gelijk gekregen. Dit dossier zorgt wel voor een zure nasmaak bij mij persoonlijk, maar ook bij de ontwikkelaar en de kopers. Allemaal mensen die in een verhaal zijn meegesleurd dat hen finaal veel geld heeft gekost. Maar bovenal is het ook een zuur verhaal voor onze administratie. Naast het betreuren van dit schabouwelijke politieke spel hoop ik vooral dat in de toekomst goed wordt nagedacht voor alle mogelijke bedenkelijke communicatieve registers worden opengetrokken. De 5.000 euro die de gemeente mocht ontvangen, gaat terug naar de ontwikkelaar.”

“Ontwikkelaar krijgt hier zomaar 40 m² bouwgrond cadeau van de gemeente” – Enigo Vandendriessche, Vooruit-fractieleider

Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche reageerde geschokt na de woorden van de burgemeester. Hij zei dat de gouverneur wel degelijk die beslissing had vernietigd en dat hij in zijn betoog iets niet meedeelde. “De burgemeester is nu al zeven maanden op zoek naar een reden om toch zijn cadeau te kunnen geven aan het vastgoedbedrijf. De mail van het kadaster verandert niets aan de situatie. De gemeente was juridisch eigenaar op het moment van de overdracht en moet dus, zoals de gouverneur oordeelde, een marktconforme prijs vragen voor het stuk bouwgrond. Blijkbaar moest en zou de burgemeester een cadeau doen aan de ontwikkelaar. En wij mogen ons hier dan geen vragen bij stellen?”

Onschuldig bezit

“Blijkbaar kon de burgemeester hier moeilijk mee leven, want hij bleef ook na de veroordeling van de gouverneur zeven maanden zoeken naar een reden om toch het cadeau te kunnen geven. Bij het dossier van de gemeenteraad zat ook een mail waarin de notaris van de ontwikkelaar bevestigt dat de gemeente wel degelijk eigenaar was van het perceel: Er is sprake van eigendomsbezit van de gemeente aangezien er meer dan 30 jaar onschuldig bezit was. Onze stelling blijft dus helemaal overeind. De ontwikkelaar zal nu dus zomaar 40 m² bouwgrond cadeau krijgen van de gemeente. Ik stel mij hier serieus vragen bij.”