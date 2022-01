Vooruit en Groen vragen én krijgen regenboogzebrapad in Izegem

Izegem mag straks aan het rijtje steden en gemeentes worden toegevoegd die een regenboogzebrapad hebben. Oppositiepartijen Groen en Vooruit stelden op de gemeenteraad de vraag om zo’n pad in het straatbeeld te voorzien.

Een regenboogzebrapad is een zebrapad dat ook de regenboogkleuren draagt. Het staat symbool voor een gemeente die LGBTQ+-rechten hoog in het vaandel draagt. “Ze geven het signaal dat iedereen zichzelf mag zijn in de gemeente, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit”, vatte kersvers raadslid Eva Bossuyt (Vooruit) het in haar eerste interpellatie samen.

Het voorstel werd samen uitgedragen met de partij Groen. “Izegem heeft nog steeds geen zo’n regenboogzebrapad, in tegenstelling tot veel steden zoals Roeselare, Lendelede en Kortrijk. Vlaanderen voorziet nu de centen voor de aanleg en het onderhoud, dus dit lijkt een ideale opportuniteit. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil in iedere gemeente één regenboogzebrapad aanleggen op een gewestweg, de gemeente moet het enkel aanvragen.”

“Geen symboolpolitiek”

Vorig jaar zei de stad nog nee tegen een gelijkaardig voorstel omdat ze volgens diversiteitsschepen Lothar Feys (N-VA) “niet aan symboolpolitiek” wilde doen. Nu keurt ze het voorstel wél goed. “Met het grote verschil dat we nu wel een volwaardig regenboogbeleid hebben uitgestippeld. Het moet nu nog naar de Ideeraad voor we er terug mee naar het college en de gemeenteraad stappen. We gaan evenwel niet in op de suggestie om zo’n pad op een gewestweg aan te brengen, maar wel omdat te doen voor het stadhuis. Dat is niet alleen een symbool van de gemeentelijke overheid, maar ook een logische locatie omdat ze midden in de uitgaansbuurt ligt. In grotere steden hoor je vaak over homofoob geweld in uitgaansbuurten, dus lijkt het ons verstandig in een dergelijke buurt zo’n pad te voorzien.”

Vlaams Belang stemde als enige tegen het voorstel. “Het geld dat er in gestopt wordt, zien we liever uitgegeven worden om bijvoorbeeld extra schoolvervoer in te zetten zodat kinderen uit het bijzonder onderwijs geen vier uur van en naar school onderweg moeten zijn”, dixit Rik Baert.