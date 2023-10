Vooruit Brugge Noord pleit met enquête voor heraanleg Koolkerkse Steenweg

De afdeling ‘Noord’ van Vooruit Brugge organiseerde een bewonersenquête rond mobiliteit in en rond de Koolkerkse Steenweg in de wijk Sint-Jozef. Een kleine meerderheid blijkt voorstander van eenrichtingsverkeer. “Met het overmaken van deze resultaten aan het college van burgemeester en schepenen willen we druk zetten om de heraanleg van de straat prioritair op de politieke agenda te krijgen”, zegt bestuurslid Alain Deswarte.

De bewoners van de wijk Sint-Jozef, en de vele passanten, hopen al ettelijke jaren op een heraanleg van de drukgebruikte Koolkerkse Steenweg. Het doorgaand verkeer rijdt er zich immers dikwijls vast, parkeren is er moeilijk en de fietspaden liggen er niet goed bij. “Om de verzuchtingen in kaart te brengen, organiseerden we een bewonersenquête. Deze werd georganiseerd in de periode voor de zomervakantie”, vertelt bestuurslid van Vooruit Brugge Noord Georges Cattoor.

Resultaten enquête

Er werden 183 brieven verdeeld onder de bewoners; één brief per wooneenheid. Daarvan deden 74 gezinnen de moeite de enquête in te vullen en terug te bezorgen.

Een kleine meerderheid blijkt voorstander van de introductie van eenrichtingsverkeer en dan liefst met rijrichting van Brugge centrum naar Koolkerke. Verder is een grote meerderheid van 70 procent voorstander van het behoud van een fietspad aan elke kant van de straat. Een kleine meerderheid van 53 procent ziet het invoeren van een fietsstraat niet zitten. Snelheidsremmende maatregelen krijgen dan weer de goedkeuring van 64 procent van de gezinnen.

Wat betreft het bomenbestand zegt 56 procent daar hinder van te ondervinden. Uitstekende wortels en teveel losliggende bladeren worden als hinderlijk ervaren. De helft van de bewoners is dan ook vragende partij om het huidige bomenbestand te vervangen en daarvan is een ruime meerderheid voorstander om laagstammige bomen te introduceren.

Uit de afsluitende open vraagstelling blijkt dat nogal wat bewoners vinden dat er te weinig controle is op zwaar verkeer en snelheid. “Met het overmaken van deze resultaten aan het college van burgemeester en schepenen willen we druk zetten om de heraanleg van de straat prioritair op de politieke agenda te krijgen”, geeft bestuurslid Alain Deswarte nog mee.