Vooruit Blankenberge trekt de kaart van verjonging

Vooruit Blankenberge-Uitkerke heeft de 36-jarige Yves Catteceur verkozen als nieuwe voorzitter. Yves volgt in die hoedanigheid Patrick De Meulenaere op, die schepen werd bij de coalitiewissel.

Kersvers voorzitter Yves Catteceur woont met zijn partner Tina Farina en hun dochtertje Victoria in de Memlinglaan. Hij is van opleiding leerkracht geschiedenis-Frans en heeft daarnaast ook nog boekhouden gestudeerd. Na acht jaar in het onderwijs werd hij in 2019 secretaris van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

“We behartigen er, binnen de bevoegdheden die ons zijn toegekend, onze nationale en deelstatelijke belangen bij de EU. Vanuit dezelfde hoedanigheid werd ik ook tijdelijk gedetacheerd als secretaris naar het kabinet van minister Meryame Kitir”, licht hij toe.

Catteceur komt uit een socialistisch nest. “Hoewel mijn ouders zelfstandigen waren – ze hadden een KMO gespecialiseerd in scheepselektronica – zijn ze steeds het socialistische gedachtegoed blijven verdedigen. Ook als werkgever streefden ze die idealen na. Ik ben ervan overtuigd dat die achtergrond net goed is om, samen met de hele ploeg, een frisse en bruisende aanpak te hanteren”, klinkt het.

Kernbestuur

Yves Catteceur wordt in het kernbestuur geflankeerd door secretaris Celine Vannieuwenhuyse die Gilbert Raman opvolgt, en penningmeester Ricky De Kezel. “Op de volgende gemeenteraad nemen we ook afscheid van ‘éminence grise’ Jeannine Puype, die er na meer dan 21 jaar mee ophoudt. Jeannine is altijd een van de sterkhouders van onze partij geweest”, klinkt het nog. Puype, die ook zes jaar voorzitter was van de gemeenteraad, wordt opgevolgd door Fatima Oumimoun.