Voorstel om één dag per week zonder afspraak naar gemeentehuis te komen in Ledegem afgeketst

In een toegevoegd agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad vroeg fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit) dat de inwoners één dag per week zonder afspraak naar het gemeentehuis kunnen. De meerderheid van Lijst Burgemeester stemde tegen. Het voorstel viel duidelijk niet in goede aarde bij de burgemeester…

“Inwoners moeten nu een afspraak maken voor dienstverlening allerlei in het gemeentehuis”, aldus Caroline. “Dit biedt ongetwijfeld voordelen naar organisatie toe. Toch hebben heel wat inwoners moeite of zijn niet vertrouwd met het maken van een afspraak. Vooral oudere mensen zien daartegen op. Uit een enquête (van de VRT, red) blijkt dat 8 op de 10 Vlamingen zonder afspraak willen terechtkunnen op hun gemeentehuis. We maken voor inwoners van Ledegem één dag per week het gemeentehuis afspraakvrij toegankelijk.”

“Het is jammer dat u niet hebt gevraagd naar de stand van zaken”, aldus schepen van Personeel Greta Vandeputte (Lijst Burgemeester). “We zijn daarmee bezig, het stond in ons verkiezingsprogramma en de burgemeester had het daarover tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor de inwoners. We zaten niet stil. Einde juni tot begin september vorig jaar deden we een bevraging onder de bevolking. Aan het onthaal kregen we 36 geregistreerde opmerkingen. Eén derde was positief, zoals ‘doe zo verder’ of ‘we zijn goed bediend geweest’.”

Actieplan

“Er is een actieplan opgemaakt om de dienstverlening aan te pakken. We hebben al een aantal verbeteringen ingevoerd. Zoals op onze website. Nu volgt de derde fase en focussen we ons op de telefonie en wordt hiervoor een nieuwe software geïnstalleerd. Voor de Dienst Burgerzaken zijn er de meeste afspraken en was er iemand langdurig ziek sinds mei vorig jaar tot januari.”

“Eén dag per week open, stelt u voor“, aldus burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester). Hij vroeg aan Caroline Seynhaeve welke dag dan. “Ik had gedacht aan maandag” klonk het. En plots ging het er bitsig aan toe… “Er is hierover overleg met het personeel nodig en het is echt een dossier dat we bijzonder ter harte nemen”, aldus de burgemeester. Vooruit oordeelde dat de burgemeester hun voorstel in het belachelijke trok.

Lijst Burgemeester stemde tegen.

(Erik De Block)