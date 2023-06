Voorontwerp nieuwe kinderopvang in Adinkerke goedgekeurd: plaats voor minstens 60 kinderen

Op de gemeenteraad van maandag 5 juni 2023 is het voorontwerp voor de nieuwe kinderopvang in Adinkerke voorgesteld en goedgekeurd. De locatie voorziet een dubbele opvangcapaciteit, ruimte voor heel wat verschillende activiteiten, zelfs logopedie en kinesitherapie, en legt de nadruk op buiten spelen.

“Het lokaal bestuur De Panne maakte aan het begin van deze legislatuur de belofte om te excelleren in kinderopvang. In alle mogelijke vormen, want het is een troef om jonge gezinnen in De Panne te houden of naar hier aan te trekken”, klinkt het. “Deze intentie wordt concreet door de Buitenschoolse Kinderopvang De Jutter in Adinkerke te verhuizen van de Kerkweg naar de Garzebekeveldstraat.

Nieuwe, betere locatie

Het huidige gebouw van de kinderopvang in Adinkerke is verouderd, te klein en verkeert vaak in overaantal. “Door de aankoop van de nieuwe, grote locatie in een voormalige tabakswinkel in de Garzebekeveldstraat lost het bestuur al deze problemen op. Ook op vlak van mobiliteit biedt de nieuwe locatie meer mogelijkheden.”

Dubbele opvangcapaciteit

De binnenruimte van de oude tabakswinkel ondergaat een grondige renovatie waardoor het gebouw aan de energievoorwaarden van een nieuwbouw zal voldoen. “Er zal plaats zijn om ruim 60 kinderen op te vangen, wat een verdubbeling is van het huidige aantal in De Jutter Adinkerke. Binnen in de opvang zijn ruime, transformatieve speelruimtes voorzien met veel aandacht voor lichtinval en groen. Zo zal een patio op de gelijkvloerse verdieping ervoor zorgen dat binnen en buiten vlot in elkaar overgaan. Er zijn ook verschillende speelruimtes voorzien, zodat elk kind de ruimte vindt die hij nodig heeft om te knutselen, te klimmen, tot rust te komen, te lezen, te ravotten, te bouwen, huiswerk te maken en vooral de tijd van zijn leven te hebben. In de snoezel- en slaapruimte zal het mogelijk zijn om even te ontprikkelen, te slapen of te rusten. Op de eerste verdieping komt een polyvalente ruimte waar projecten zoals de Techniekacademie kunnen georganiseerd worden.”

Logopedie en kinesitherapie

Met het voorontwerp wil het bestuur inzetten op opvang voor iedereen. “Er is een lift voorzien zodat elke plaats in de opvang voor iedereen vlot toegankelijk is. Ook zijn er lokalen voorzien waar logopedie of kinesitherapie mogelijk zullen zijn. Een manier om ouders te ontlasten aangezien dit tijdens de opvangmomenten van de kinderen zal kunnen plaatsvinden.”

Buiten spelen

De buitenruimte wordt opgedeeld in verschillende avontuurlijke en natuurlijke speelzones voor de kinderen. “Er is ook een overdekt stuk voorzien, zodat regen zeker niemand zal tegenhouden om buiten te spelen. Het straatje tussen het pand van de kinderopvang en het plein wordt geëlimineerd. Een stuk van het plein zal toegankelijk zijn voor de buurt, behalve als dit nodig is voor de kinderopvang. Ook biedt de locatie de mogelijkheid om de wondermooie natuur van De Panne en Adinkerke te ontdekken. Denk maar aan het strand, de duinen, het bos, én heel dichtbij: de Vijvers Markey.”

Participatiemoment

Nu de gemeenteraad het voorontwerp goedgekeurd heeft, is het aan de ouders en buurtbewoners om feedback te geven. Op woensdag 5 juli 2023 wordt een participatiemoment georganiseerd voor de ouders en de buurt, om het voorontwerp in te kijken en bepaalde opmerkingen, bedenkingen of tips mee te geven. Vanaf vrijdag 9 juni 2023 kan iedereen inschrijven via www.depanne.be/kinderopvangadinkerke. Bram Degrieck, burgemeester: “Kinderopvang is een speerpunt in ons beleid. De huidige opvangplaats is door-en-door versleten en bood geen toekomstperspectief meer. De kinderopvang in Adinkerke verhuist naar een leegstaand pand dat we volledig verbouwen tot een bijzonder mooi pareltje, op wandelafstand van beide scholen. In combinatie met het voorliggend pleintje wordt dit één van de mooiste kinderopvangen in de streek. Het volledige project zal om en bij de 2 miljoen euro kosten, een investering in de samenleving die elke cent waard is!”

Michèle Vandermeeren, schepen van Kinderopvang: “Onze prioriteit is de kinderen een kwalitatieve buitenschoolse opvang te bieden in een veilige en gezellige omgeving. De nieuwe locatie in Adinkerke wordt een topper!”