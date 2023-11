Voormalige N-VA/Open VLD-fractie gaat verder als N-VA+ in Waregem

De fractie N-VA/Open VLD in Waregem deelt mee verder door het leven te gaan als N-VA+, nadat de twee Open VLD-leden afgelopen zomer besloten om verder te zetelen als onafhankelijk raadslid.

De Waregemse Open VLD en N-VA bundelden zes jaar geleden de krachten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het kartel N-VA/Open VLD behaalde 7 van de 33 zetels en werd daardoor de grootste oppositiepartij. Maar eind juni besloten de Open VLD-raadsleden Guy Van den Eynde en Maxim Laporte na 4,5 jaar uit de fractie te stappen en deze legislatuur verder te zetelen als onafhankelijke raadsleden.

De liberalen vinden dat er een verschil in toekomstvisie bestaat tussen beide partijen. “Ons besluit verandert niks aan de goede verstandhouding met de N-VA-leden. Ik ben hen in naam van onze afdeling erkentelijk voor hun engagement en vertrouwen van de afgelopen jaren”, reageerde voorzitter Evy Vandemaele.“De Waregemnaars krijgen in oktober 2024 de kans om voor een sterk lokaal liberaal verhaal te kiezen.”

Paniek

Fractievoorzitter Michiel Vandewalle betreurde het vroegtijdig vertrek van raadsleden Laporte en Van den Eynde. “De timing en manier waarop doen minstens de wenkbrauwen fronsen. Ik had graag de zes jaar uitgedaan met de volledige fractie, zoals overeengekomen bij het begin van de legislatuur.”

Ook N-VA-voorzitter Carl Vanhoutte was niet te spreken over de gang van zaken. “Ik vraag mij af of de slechte nationale peilingen van Open VLD doorsijpelen in de lokale afdelingen. Paniek en overhaasting zijn slechte raadgevers”, klonkt het afgelopen zomer.

Plus

De fractie deelde dinsdagavond op de gemeenteraad mee mee verder door het leven te gaan als N-VA+. “We weten dat we met ons kartel meer dan enkel N-VA’ers vertegenwoordigen, vandaar de ‘+’. Met onze fractie zullen we ons blijven inzetten voor alle Waregemnaars”, aldus fractieleider Michiel Vandewalle.

De fractie N-VA+ bestaat uit Geert Deroose, Xavier Wyckhuyse, Nancy Vandenabeele, Sophie Demeulenaere en Michiel Vandewalle. Op de foto staat N-VA-voorzitter Carl Vanhoutte centraal, hij zetelt niet in de gemeenteraad maar in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Delphine Cloet van Open VLD zetelt sinds september als onafhankelijke in het BCSD.