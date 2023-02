Voormalig schepen Jules Lampole uit Avelgem uitgezwaaid door premier Alexander De Croo

Jules Lampole heeft op 1 januari afscheid genomen als schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs en Toerisme in Avelgem. Daarmee kwam er een einde aan zijn 22-jarige politieke loopbaan, nadat hij ook schooldirecteur was geweest in Avelgem en Ronse. Op 8 februari werd hij uitgezwaaid door premier en oud-leerling Alexander De Croo.

Na een welkomstwoord van vicepremier Vincent Van Quickenborne mocht premier Alexander De Croo spreken. Hij vond het belangrijk om bij het afscheid aanwezig te zijn, want Jules Lampole is vier jaar ‘zijn’ directeur geweest, op school in Ronse. De Croo volgde er eerst Latijn, en dan wiskunde-wetenschappen, en liep er wel eens de kantjes af, zei hij. De premier en zijn vrienden noemden Jules Lampole ‘de pief’. Hij was niet van de grootste, maar straalde een natuurlijke autoriteit uit .

Jules Lampole herinnert zich De Croo als een goeie student, die zeer sportief was. De premier was geen haantje-de-voorste in de klas, maar als er speeches moesten worden gegeven, keken ze wel altijd naar hem.

De Croo was wel één ding zeker tijdens zijn jeugd: hij wilde nooit van zijn leven in de politiek, omdat het heel hard werken is. Dat zag hij door zijn vader, maar uiteindelijk viel hij ook voor de stiel, omdat hij meer wilde betekenen. Jules Lampole vond dan weer dat de politiek veel harder is geworden.

Daarna ondervroeg Jules Lampole de premier, aan de hand van vragen die door de aanwezigen waren ingestuurd; die waren zeer uiteenlopend, van de oorlog in Oekraïne tot dienstplicht in België, en meerkeuzevragen over onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert. De Croo beantwoordde die vragen zeer goed en was geslaagd.

Jules Lampole vond het, afrondend, een eer dat een van zijn oud-leerlingen premier was geworden. (TB)