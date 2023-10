Voormalig eerste schepen van Wervik Bert Verhaeghe praat met opvolgster Bercy Slegers: “Vrienden in de politiek? Dan koop je beter een hond”

In de trouwzaal van het Wervikse stadhuis gaan Bercy Slegers en Bert Verhaeghe in gesprek over de afgelopen legislatuur, hun band en de rol van politici.

Verhaeghe: “Kijk, er mag nooit vijandigheid zijn, hé. Er is altijd al enige concurrentie tussen ons. In tegenstelling tot Youro Casier en Sanne Vantomme hebben wij nooit samen in een coalitie gezeten. Wij hebben de kans niet gehad om een band op te bouwen op die manier. Open VLD heeft in de legislatuur 2012-2018 een deel van de bevoegdheden van de christendemocraten overgenomen toen ze opzij geduwd werden, ondanks dat ze de grootste partij waren. Neem daar dan nog bij dat we beiden naar hetzelfde stempubliek kijken en dan begrijp je wel dat de omstandigheden er altijd wat voor gezorgd hebben dat we tegenstrevers zijn. We hebben beiden ook gewoon al een vriendengroep en zijn dus niet per se vrienden. Ze zeggen altijd: “Als je vrienden wilt in de politiek, koop je beter een hond.” Ik ben dus geen vriend van Bercy, maar ik respecteer wel wat ze doet. Haar engagement is groot en ik denk ook dat dat respect wederzijds is.”

Slegers: “Inderdaad. Ik respecteer Bert ook, maar mijn echte vrienden ken ik al jaren. Die komen uit Heuvelland en Ieper, aangezien ik opgegroeid ben in Mesen. Wat ik wel belangrijk vind en waar ik altijd voor gestaan heb, is dat je je mening moet kunnen zeggen in de gemeenteraad. Daar verkondig je je standpunten en representeer je je kiespubliek. Dat kan eens luid gaan, daar heb ik geen probleem mee. Maar als je buitenkomt, moet je samen een pint kunnen drinken. Mensen vinden dat soms vreemd, maar ik niet. Je moet hard zijn in de gemeenteraad, maar niet achteraf. Met Bert kan ik dat op die manier.”

“Na een harde discussie in de gemeenteraad, moet je samen een pint kunnen drinken” -Bercy Slegers (CD&V)

Verhaeghe: “Je moet inderdaad in de gemeenteraad kritisch kunnen zijn en je mening scherp kunnen verwoorden. Je moet uiteraard niet kritisch zijn tegenover de persoon in kwestie.”

Er is de laatste tijd, op nationaal vlak dan, veel kritiek gekomen op politici als persoon. Is politicus zijn een job die je 24/24 uitvoert?

Verhaeghe: “Je hebt een publieke functie, hé. Vanaf je je in het publieke domein begeeft, ben je een publieke figuur. Je moet je toch een klein beetje gedragen volgens de voorbeeldfunctie die je hebt. We nemen maatschappelijk engagement op en dat vraagt om een zekere standaard. Wil dat zeggen dat wij nooit een pintje te veel drinken? Zeker niet. We zijn niet heiliger dan de paus.”

Slegers: “Je bent dat eigenlijk wel 24/24. Je bent zodanig geëngageerd dat je er voortdurend mee bezig bent. Als ik bijvoorbeeld ‘s zondags op stap ben in Wervik en ik zie iets op het vlak van milieu dat niet in orde is, dan denk ik al: ‘Dat moet ik morgen doorgeven aan de bevoegde dienst.’ Als je ergens naartoe gaat, spreken de mensen je ook aan. En dat is maar goed ook. Veel beter zo dan dat het op Facebook gebeurt. Je neemt die feedback dan mee en gaat er in een vergadering mee aan de slag.”

Als afsluiter gaan we nu toch even elkaar evalueren. Jullie mogen op het blad elkaar een score geven op 10. Ik verwacht twee cijfers: één voor de coalitiewissel en één erna. Bert, jij krijgt vóór de wissel een 8. Je mag een woordje uitleg geven, Bercy.

Slegers: “Bert is advocaat, heeft een grote dossierkennis en ging er met een visie voor, ook al was het niet altijd mijn visie.”

Bercy, jij krijgt een 6,5 voor je rol als schepen.

Verhaeghe: “Het mocht 7 zijn ook, hoor. Het was een twijfelgeval. Ik vond, alleszins in het begin van de legislatuur, dat er te veel gekeken werd naar de publieke opinie van de Wervikanen op Facebook en dat die mening dan werd overgenomen in de eigen standpuntbepaling. Dat is wel verminderd, hoor. Bercy kent haar dossiers wel perfect en kan haar standpunt klaar en duidelijk geven. Ze was een goed oppositielid, te goed soms.”

Na de coalitiewissel krijgt Bert een 7.

Slegers: “Ik heb het cijfer inderdaad een beetje doen zakken na de wissel. De gemeenteraad is immers geen rechtbank. Soms wordt hetzelfde 2 à 3 keer gezegd. Bert probeert soms tot vervelens toe zijn gelijk te halen en dat siert hem natuurlijk in zijn engagement. Ik mis soms ook echte beleidsdiscussies in de gemeenteraad. Al is dat meer een algemene vaststelling, dan iets wat ik enkel aan Bert kan toeschrijven.”

Bercy, jij krijgt opnieuw een 6,5.

Verhaeghe: “Ik wil dat opnieuw afronden naar een 7. Als schepen ken je je materie door en door. Je hebt al mooie electorale resultaten behaald en wordt geapprecieerd door de mensen. Je toont een groot engagement voor de jeugd en netheid in de stad. Waarom twijfel ik tussen 6 en 7? Sinds de coalitiewissel had ik in het algemeen gewoon verwacht dat er al meer veranderd zou zijn aan de bestuursplannen. Als je mag geloven wat er in de pers verscheen, waren er al sinds november 2021 gesprekken tussen Vooruit en CD&V en dan had ik toch verwacht dat jullie iets meer jullie eigen accenten zouden leggen op het beleid.”