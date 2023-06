Voormalig burgemeester Breemersch vindt niet dat schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce kan aanblijven na veroordeling

Schepen Marleen Vercruyce-Schillewaert (Open & N-VA) werd woensdagmorgen veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel na de hacking van de mailbox van de ex-bestuurssecretaris van De Haan. De oppositie vindt niet dat ze kan aanblijven, maar ze behoudt het vertrouwen van de meerderheid.

Kan een schepen die veroordeeld werd in een zaak rond hacking van een ex-werknemer van de gemeente nog aanblijven? Oppositieraadslid en voormalig burgemeester Peter Breemersch vindt alvast van niet. “We gaan hier zeker nog iets mee doen. Het is niet omdat het gaat om een fout uit het verleden dat dit geen gevolgen moet hebben. Wij vinden het niet kunnen dat ze aanblijft. Je moet als politica toch je verantwoordelijkheid nemen naar het publiek en je kiezers toe?”, zegt Breemersch.

“Erfenis uit het verleden”

Burgemeester Wilfried Vandaele is weliswaar niet van plan om in te grijpen. “Deze uitspraak heeft op het eerste zicht geen gevolgen. De strafmaat van zes maanden met uitstel heeft geen invloed op het politiek functioneren van Marleen. Er is ook geen schorsing uit haar ambt”, aldus Vandaele. De burgemeester behoudt het vertrouwen in zijn schepen. “Ik heb nu al vijf jaar met haar samengewerkt en ik heb geen enkel voorbeeld gezien van disfunctioneren. Deze zaak is een erfenis uit het verleden. In de vorige legislatuur zijn verschillende schepenen elkaar beginnen beduvelen. De vorige burgemeester had dat niet in de hand. Het was een wanbeleid en het is jammer dat deze zaak zo lang heeft aangesleept waardoor het net nu op ons bord komt. In deze legislatuur waren er geen problemen. Het gaat ook niet om persoonlijke verrijking of om corruptie, maar om het inkijken van mailverkeer. In wezen gaat het om een politieke vaudeville binnen het vorige bestuur die nu pas tot een uitspraak van een rechtbank heeft geleid.”

Marleen De Soete (Samen Vooruit), die werd vrijgesproken, blijft ook achter haar collega staan. “Marleen blijft mijn volle steun genieten. Zij zal het vonnis moeten analyseren met haar advocaat. Mocht er een motie van wantrouwen worden neergelegd, zal Samen Vooruit hier geen medewerking aan verlenen. Wij zullen niet meewerken aan dergelijke afrekening en die motie dan ook niet steunen.” (LB)