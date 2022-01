Voormalig algemeen directeur getuigt in audit over pestgedrag door burgemeester Verwilst

Dirk Verwilst reageert: “De enige waarheid? Ik heb Tom Vanpoucke nooit onder druk gezet”

“Het klopt niet dat ik Tom Vanpoucke onder druk heb gezet. Ik heb Tom die vraag gesteld, dat wel, omdat ik in Meulebeke meermaals over zijn mogelijke kandidatuur werd aangesproken”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Hij ontkende en excuseerde zich zelfs dat hij zoiets was gaan rondvertellen. De week erop is Tom zélf met een document naar mij gekomen. Het was voor mij belangrijk om te weten of mijn vertrouwenspartner in het gemeentehuis al dan niet kandidaat zou zijn bij de volgende verkiezingen.”

Voor het feit dat hij zich in het gesprek met Audit Vlaanderen die overeenkomst niet herinnerde, is volgens burgemeester Dirk Verwilst een simpele verklaring. “Op die bewuste vrijdagmiddag werd ik geconfronteerd met tal van vragen, waaronder dat document. Op dat moment kon ik me dat niet herinneren, maar van een bewuste leugen is absoluut geen sprake.”

“Dat Tom Vanpoucke nu in het rapport van Audit Vlaanderen een totaal andere verklaring geeft dan wat er is gebeurd, slaat alles. De enige waarheid is dat ik hem nooit onder druk heb gezet. Ik ben niet de persoon die iemand gaat buitenpesten of ambeteren, maar hier wordt wel alles in mijn nek gegooid. Waarom ben ik nooit eerder met die aantijgingen geconfronteerd? Als er iemand het recht had om klacht in te dienen, was het de burgemeester wel.”