Voorlopig nog geen huwelijken in buitenlucht in Brugge

“Er zijn voorlopig nog teveel praktische bezwaren om huwelijken buiten in het Minnewaterpark te voltrekken.” Dat verklaarde schepen van burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD) tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Pol Van Den Driessche (N-A) stelde die vraag vorig jaar al aan voormalig schepen Ann Soete, de voorgangster van Jasper Pillen. Maar die zag dit niet zitten. Inmiddels zijn er al veel Vlaamse gemeenten en steden die aan geliefden de mogelijkheid bieden om op een mooie plek in de buitenlucht het ja-woord te geven. “Van Antwerpen tot Lubbeek. Maar ook in Gent en zeer recent in Kortrijk. Waarom niet in Brugge, in het romantische Minnewaterpark”, verklaarde het gemeenteraadslid.

Romanticus

Schepen Jasper Pillen noemde dit een waardevol voorstel van een Brugs romanticus: “Maar tussen droom en daad staan veel praktische bezwaren. Een huwelijk is meer dan een ja-woord geven, er komt een pak meer bij kijken. Huwelijken met honderd aanwezigen zijn geen uitzondering, je hebt tafels, stoelen, elektriciteitskabels en wifi nodig om de akte digitaal te ondertekenen. Kortrijk doet het, maar rekent vier keer het gewone tarief aan.”

“Het zou enkel lukken als er ‘blokken’ zijn van huwelijksparen die buiten willen trouwen. Want anders raken we niet tijdig terug in de mooie gotische zaal van het stadhuis, voor een volgende trouw. Misschien kan de piste van een andere locatie, dichter bij het stadhuis, onderzocht worden. en wat als het regent?”

Buienradar

Pol Van den Driessche repliceerde: “In Kortrijk kijken ze twee dagen voordien naar buienradar, vooraleer definitief te beslissen. Praktische bezwaren zijn er om opgelost te worden!”