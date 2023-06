Voorlopig geen oplossing voor overstroming Jaagpad bij hevige regenval

Er is nog geen oplossing in zicht voor de wateroverlast na hevige regenval op een groot stuk van het Jaagpad bij de River Terminal. Momenteel onderzoekt men de verdere mogelijkheden.

“Het nieuw aangelegde fietspad naast de River Terminal is al enkele maanden in gebruik en toch is het niet mogelijk om er te passeren bij regenval zonder natte voeten en dit zowel voor fietsers als voor wandelaars”, horen we van Lieve Lombaert (N-VA). “Op de River Terminal is er bij hevige regenval geen plasje te bespeuren. Echter het fietspad dat ernaast is aangelegd staat onder water bij hevige regenval en dit over een lengte van 250 meter van de ongeveer 400 meter nieuw aangelegd fietspad.”

“Enkele maanden geleden zijn er aanpassingen gebeurd, zoals het aanleggen van een gootje. Tevens werd langs beide kanten van het fietspad de aarde enkele centimeters uitgegraven wat dan weer resulteert in een beekje vol modder langs beide zijden. Deze aanpassingen hebben niets uitgehaald. Hoe zal het stadbestuur dit probleem oplossen?”

Geen eigendom van de stad

“Het klopt wat je zegt, maar om te beginnen wil ik zeggen dat het Jaagpad geen eigendom is van onze diensten, maar van de Waterweg. We kennen het probleem en hebben dit al aangekaart bij de Waterweg. Er is al aan gewerkt, maar het probleem is nog niet opgelost. De ingrepen zijn duidelijk niet voldoende. We zorgen voor signalisatie bij wateroverlast en pekelen nu al zodra nodig. Sowieso zullen we niet opleveren voordat alle problemen opgelost zijn”, horen we van Francis Debruyne.